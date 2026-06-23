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بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية
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بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية
بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له لتهنئة خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في موسكو، بأن روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T10:36+0000
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وقال بوتين خلال لقائه بخريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "نحن على استعداد للاستجابة الفورية والكافية لأي تهديدات خارجية وداخلية". وأضاف: "يُعلن الغرب صراحة استعداده للحرب معنا، ويزيد ميزانياته العسكرية الهجومية، بينما يستخدم قادة دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كما في السابق، مزاعم كاذبة حول تهديد عسكري روسي مزعوم لتبرير هذه النفقات والعسكرة المتطرفة لدولهم".وأضاف أنه "لا شك أن أي إنجازات في إنتاج أحدث الأسلحة لا يمكن أن تحل محل شجاعة جنودنا وكفاءتهم المهنية. إن العنصر الأساسي لنجاح أي عملية عسكرية خاصة هو فرقها العسكرية".وتابع: "نرى أنه بينما اقتصرت دول الناتو سابقًا على دعم نظام كييف، الذي وصل إلى السلطة عبر وسائل مسلحة غير شرعية وانقلاب عسكري، فإن الغرب يُعلن الآن صراحة استعداده للحرب معنا، ويزيد من ميزانياته العسكرية الهجومية".وأضاف أن "الوضع الدولي الراهن بعيد كل البعد عن الاستقرار. المواجهة المسلحة في الشرق الأوسط مستمرة، وقد ازداد احتمال نشوب صراع بشكل ملحوظ في عدد من المناطق، بما في ذلك أوراسيا".وأكد أن روسيا على أتم الاستعداد للرد الفوري والفعّال على أي تهديدات خارجية وداخلية.ووفقا له: "علينا مواصلة ترسيخ وتطوير جميع الاتجاهات الإيجابية، ومكافحة الإرهاب والفساد والجريمة بحزم، وضمان سيادة القانون، والنظام الدستوري والعام، وحقوق ومصالح مواطنينا".وأضاف: "تمّ إرساء آلية تبادل المعلومات السريع بين القوات على خطوط المواجهة والمؤسسات الدفاعية. تتيح لنا قناة التغذية الراجعة المُنشأة جمع البيانات حول فعالية الأسلحة والمعدات، وأخذ تقييمات أفراد الخدمة الذين يستخدمونها في ساحة المعركة بالاعتبار".وأكد: "تماشيًا مع برنامج التسلح الحكومي، يجري تحديث الثالوث النووي والقوات البرية بشكل مستمر، كما تتنامى القدرات القتالية للقوات الجوية والبحرية".وأوضح: "لا تنسوا، من الآن فصاعدًا، أن مصير ملايين المواطنين الروس، وشعبنا، ومصير البلاد بين أيديكم. لذا، في خضم هذا الروتين، لا تنسوا أبدًا الأمر الأهم: أن القوات المسلحة تحمي مصالح الدولة الروسية دائمًا".موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكرانيترامب: الولايات المتحدة تنفق مبالغ طائلة على حلف الناتو
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بوتين يهنئ خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في موسكو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية

10:36 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 11:16 GMT 23.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له لتهنئة خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في موسكو، بأن روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية.
وقال بوتين خلال لقائه بخريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "نحن على استعداد للاستجابة الفورية والكافية لأي تهديدات خارجية وداخلية".
وأضاف: "يُعلن الغرب صراحة استعداده للحرب معنا، ويزيد ميزانياته العسكرية الهجومية، بينما يستخدم قادة دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كما في السابق، مزاعم كاذبة حول تهديد عسكري روسي مزعوم لتبرير هذه النفقات والعسكرة المتطرفة لدولهم".

وأكد أنه "اليوم، يقوم الضباط والجنود الروس بمهامهم بشجاعة وفعالية خلال العملية العسكرية الخاصة، لتحرير أراضينا التاريخية، وحماية شعبنا".

© Ruptly
وأضاف أنه "لا شك أن أي إنجازات في إنتاج أحدث الأسلحة لا يمكن أن تحل محل شجاعة جنودنا وكفاءتهم المهنية. إن العنصر الأساسي لنجاح أي عملية عسكرية خاصة هو فرقها العسكرية".

وأوضح: "أنا على ثقة بأن المعرفة والمهارات والقدرات التي اكتسبتموها (خريجي مؤسسات التعليم العسكري) ستمكنكم من أن تصبحوا قادة حقيقيين. وهذا من شأنه أن يعزز صفوف ضباطنا ويسهم إسهامًا قيّمًا في ضمان الأمن القومي".

وتابع: "نرى أنه بينما اقتصرت دول الناتو سابقًا على دعم نظام كييف، الذي وصل إلى السلطة عبر وسائل مسلحة غير شرعية وانقلاب عسكري، فإن الغرب يُعلن الآن صراحة استعداده للحرب معنا، ويزيد من ميزانياته العسكرية الهجومية".

وقال الرئيس الروسي: "أؤكد بشكل خاص على أهمية مواصلة دراسة إنجازات العلوم العسكرية طوال فترة الخدمة والتطور مهنيًا. وكما أشار المنظّر العسكري البارز، الجنرال ميخائيل دراغوميروف، فإن القائد المخلص لعمله يجب أن يتعلم، لأنه من دون المعرفة، لا يمكن تحقيق أي انتصار".

وأضاف أن "الوضع الدولي الراهن بعيد كل البعد عن الاستقرار. المواجهة المسلحة في الشرق الأوسط مستمرة، وقد ازداد احتمال نشوب صراع بشكل ملحوظ في عدد من المناطق، بما في ذلك أوراسيا".
وأشار إلى أن "روسيا تدعو باستمرار إلى أمن متساوٍ وغير قابل للتجزئة للجميع. ونحن على قناعة بأن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية".
وأكد أن روسيا على أتم الاستعداد للرد الفوري والفعّال على أي تهديدات خارجية وداخلية.
ووفقا له: "علينا مواصلة ترسيخ وتطوير جميع الاتجاهات الإيجابية، ومكافحة الإرهاب والفساد والجريمة بحزم، وضمان سيادة القانون، والنظام الدستوري والعام، وحقوق ومصالح مواطنينا".
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وأكد الرئيس الروسي أن "القادة العسكريين هم قدوة الشرف والشجاعة العسكرية لمرؤوسيهم. لذلك، سنواصل تعزيز سلطة ومكانة ضباط الجيش باعتبارهم أساس القوات المسلحة، حاضراً ومستقبلاً".

وأضاف: "تمّ إرساء آلية تبادل المعلومات السريع بين القوات على خطوط المواجهة والمؤسسات الدفاعية. تتيح لنا قناة التغذية الراجعة المُنشأة جمع البيانات حول فعالية الأسلحة والمعدات، وأخذ تقييمات أفراد الخدمة الذين يستخدمونها في ساحة المعركة بالاعتبار".
وتابع: "في العام الماضي، تم اختبار أكثر من 1000 قطعة سلاح ومعدة في ظروف قتالية، بما في ذلك طائرات مسيرة مزودة بأنظمة توجيه متطورة وذخائر متسكعة، وأنظمة روبوتية لأغراض متنوعة، وغير ذلك الكثير".
وأكد: "تماشيًا مع برنامج التسلح الحكومي، يجري تحديث الثالوث النووي والقوات البرية بشكل مستمر، كما تتنامى القدرات القتالية للقوات الجوية والبحرية".
وأوضح: "لا تنسوا، من الآن فصاعدًا، أن مصير ملايين المواطنين الروس، وشعبنا، ومصير البلاد بين أيديكم. لذا، في خضم هذا الروتين، لا تنسوا أبدًا الأمر الأهم: أن القوات المسلحة تحمي مصالح الدولة الروسية دائمًا".
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