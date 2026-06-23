https://sarabic.ae/20260623/بوتين-يهنئ-خريجي-مؤسسات-التعليم-العسكري-العالي-في-موسكو-1114618293.html

بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية

بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له لتهنئة خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في موسكو، بأن روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T10:36+0000

2026-06-23T10:36+0000

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وقال بوتين خلال لقائه بخريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "نحن على استعداد للاستجابة الفورية والكافية لأي تهديدات خارجية وداخلية". وأضاف: "يُعلن الغرب صراحة استعداده للحرب معنا، ويزيد ميزانياته العسكرية الهجومية، بينما يستخدم قادة دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كما في السابق، مزاعم كاذبة حول تهديد عسكري روسي مزعوم لتبرير هذه النفقات والعسكرة المتطرفة لدولهم".وأضاف أنه "لا شك أن أي إنجازات في إنتاج أحدث الأسلحة لا يمكن أن تحل محل شجاعة جنودنا وكفاءتهم المهنية. إن العنصر الأساسي لنجاح أي عملية عسكرية خاصة هو فرقها العسكرية".وتابع: "نرى أنه بينما اقتصرت دول الناتو سابقًا على دعم نظام كييف، الذي وصل إلى السلطة عبر وسائل مسلحة غير شرعية وانقلاب عسكري، فإن الغرب يُعلن الآن صراحة استعداده للحرب معنا، ويزيد من ميزانياته العسكرية الهجومية".وأضاف أن "الوضع الدولي الراهن بعيد كل البعد عن الاستقرار. المواجهة المسلحة في الشرق الأوسط مستمرة، وقد ازداد احتمال نشوب صراع بشكل ملحوظ في عدد من المناطق، بما في ذلك أوراسيا".وأكد أن روسيا على أتم الاستعداد للرد الفوري والفعّال على أي تهديدات خارجية وداخلية.ووفقا له: "علينا مواصلة ترسيخ وتطوير جميع الاتجاهات الإيجابية، ومكافحة الإرهاب والفساد والجريمة بحزم، وضمان سيادة القانون، والنظام الدستوري والعام، وحقوق ومصالح مواطنينا".وأضاف: "تمّ إرساء آلية تبادل المعلومات السريع بين القوات على خطوط المواجهة والمؤسسات الدفاعية. تتيح لنا قناة التغذية الراجعة المُنشأة جمع البيانات حول فعالية الأسلحة والمعدات، وأخذ تقييمات أفراد الخدمة الذين يستخدمونها في ساحة المعركة بالاعتبار".وأكد: "تماشيًا مع برنامج التسلح الحكومي، يجري تحديث الثالوث النووي والقوات البرية بشكل مستمر، كما تتنامى القدرات القتالية للقوات الجوية والبحرية".وأوضح: "لا تنسوا، من الآن فصاعدًا، أن مصير ملايين المواطنين الروس، وشعبنا، ومصير البلاد بين أيديكم. لذا، في خضم هذا الروتين، لا تنسوا أبدًا الأمر الأهم: أن القوات المسلحة تحمي مصالح الدولة الروسية دائمًا".موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكرانيترامب: الولايات المتحدة تنفق مبالغ طائلة على حلف الناتو

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بوتين يهنئ خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في موسكو سبوتنيك عربي بوتين يهنئ خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في موسكو 2026-06-23T10:36+0000 true PT1S

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