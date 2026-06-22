https://sarabic.ae/20260622/الكرملين-بوتين-يعتزم-إجراء-اتصالات-مع-لوكاشينكو-قريبا-لبحث-تهديدات-زيلينسكي-ضد-بيلاروسيا-1114589571.html
الكرملين: بوتين يعتزم إجراء اتصالات مع لوكاشينكو قريبا لبحث تهديدات زيلينسكي ضد بيلاروسيا
الكرملين: بوتين يعتزم إجراء اتصالات مع لوكاشينكو قريبا لبحث تهديدات زيلينسكي ضد بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد الاتصال بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث تهديدات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T10:54+0000
2026-06-22T10:54+0000
2026-06-22T12:10+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، "في المستقبل المنظور، يخطط (بوتين) لإجراء اتصالات (مع لوكاشينكو)".وأضاف بيسكوف "في الواقع، وكما تعلمون، فقد تحدث ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو) عن هذا الأمر، وهو يخطط لإقامة اتصالات في المستقبل القريب، وستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة هذه القضايا وغيرها".وأضاف بيسكوف أن "تهديدات زيلينسكي لمينسك هي تدخل في الشؤون الداخلية، ولا شك لدينا في قدرة بيلاروسيا على ضمان سيادتها".وأكد بيسكوف، في معرض رده على تهديدات فلاديمير زيلينسكي ضد مينسك، أن موسكو لا تشك في قدرة بيلاروسيا على ضمان سيادتها.وكان زيلينسكي، في وقت سابق قد هدد لوكاشينكو، بشن هجمات بزعم وجود معدات في المنطقة الحدودية.الجيش الروسي يوجه ضربات لمصافي النفط ومستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بأشد-العبارات-هجوم-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-من-بيلاروسيا-1114439921.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم
الكرملين: بوتين يعتزم إجراء اتصالات مع لوكاشينكو قريبا لبحث تهديدات زيلينسكي ضد بيلاروسيا
10:54 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 12:10 GMT 22.06.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد الاتصال بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث تهديدات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ضد بيلاروسيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، "في المستقبل المنظور، يخطط (بوتين) لإجراء اتصالات (مع لوكاشينكو)".
وأضاف بيسكوف "في الواقع، وكما تعلمون، فقد تحدث ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو) عن هذا الأمر، وهو يخطط لإقامة اتصالات في المستقبل القريب، وستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة هذه القضايا وغيرها".
وأضاف بيسكوف أن "تهديدات زيلينسكي لمينسك هي تدخل في الشؤون الداخلية، ولا شك لدينا في قدرة بيلاروسيا على ضمان سيادتها".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على تهديدات زيلينسكي: "بالطبع، التهديد عدواني للغاية، فهو تدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وانتهاك لسيادته".
وأكد بيسكوف، في معرض رده على تهديدات فلاديمير زيلينسكي ضد مينسك، أن موسكو لا تشك في قدرة بيلاروسيا على ضمان سيادتها.
وقال بيسكوف: لا يساورنا أدنى شك في قدرة القيادة البيلاروسية وبيلاروسيا نفسها على ضمان سيادتها.
وكان زيلينسكي، في وقت سابق قد هدد لوكاشينكو، بشن هجمات بزعم وجود معدات في المنطقة الحدودية.