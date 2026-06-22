https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-لمصافي-النفط-ومستودعات-الوقود-التابعة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1114588405.html
الجيش الروسي يوجه ضربات لمصافي النفط ومستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يوجه ضربات لمصافي النفط ومستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها، دكت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T10:04+0000
2026-06-22T10:04+0000
2026-06-22T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 734 طائرة مسيرة و12 قنبلة جوية موجهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتابع البيان: "حررت قوات مجموعة "الجنوب" 103 مبانٍ في كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة، حيث استهدفت مجوعات عسكرية أوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة.وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات مجموعة " الجنوب" 165 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ووحدة مدفعية متحركة".كما كشفت الوازرة أن القوات الروسية في الجزء الشمالي الغربي من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرت على عشرة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وطهرت 46 مبنىً تابعاً لها، كما تواصل مفارز الهجوم التابعة للجيش 25 في قوات مجموعة "الغرب"، في كراسني ليمان، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتتقدم غرباً.وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات مجموعة "المركز" الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 335 عسكريا".وتابعت وزارة الدفاع: "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسي".ووفقًا للوزارة، فقد تم منذ بدء العملية الخاصة تدمير ما يلي: 671 طائرة، و284 مروحية، و167,044 طائرة مسيرة، و662 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,870 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,746 راجمة صواريخ، و35,454 مدفعا ميدانيا ومدفع هاون، و64,658 مركبة عسكرية خاصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20260622/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مركزا-للتحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-سومي-1114581822.html
https://sarabic.ae/20260622/غيران-الروسية-تدك-مركزا-لوجستيا-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1114582426.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يوجه ضربات لمصافي النفط ومستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
10:04 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 10:50 GMT 22.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها، دكت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما استهدفت الغارات مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 734 طائرة مسيرة و12 قنبلة جوية موجهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع البيان: "حررت قوات مجموعة "الجنوب" 103 مبانٍ في كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة، حيث استهدفت مجوعات عسكرية أوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 85 جنديًا و27 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيّرة، ومركبة قتال مدرعة، وثماني سيارات، ومدفعا ذاتي الحركة، ومحطة حرب إلكترونية، و21 نظامًا آليًا أرضيًا.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات مجموعة " الجنوب" 165 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ووحدة مدفعية متحركة".
كما كشفت الوازرة أن القوات الروسية في الجزء الشمالي الغربي من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرت على عشرة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وطهرت 46 مبنىً تابعاً لها، كما تواصل مفارز الهجوم التابعة للجيش 25 في قوات مجموعة "الغرب"، في كراسني ليمان، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتتقدم غرباً.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، خسر العدو أكثر من 220 جندياً و17 سيارة ومدفعين ومحطة حرب إلكترونية".
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".
وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات مجموعة "المركز" الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 335 عسكريا".
ونوهت بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 460 عسكريًا.
وتابعت وزارة الدفاع: "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسي".
ووفقًا للوزارة، فقد تم منذ بدء العملية الخاصة تدمير ما يلي: 671 طائرة، و284 مروحية، و167,044 طائرة مسيرة، و662 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,870 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,746 راجمة صواريخ، و35,454 مدفعا ميدانيا ومدفع هاون، و64,658 مركبة عسكرية خاصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.