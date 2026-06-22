https://sarabic.ae/20260622/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مركزا-للتحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-سومي-1114581822.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في سومي
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الشمال"، بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي، نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T05:28+0000
2026-06-22T05:28+0000
2026-06-22T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وصرح قائد سلاح المدفعية من اللواء البحري المستقل 810، والملقب بـ"كاديت" لوكالة "سبوتنيك": "رصدت فرق الاستطلاع لدينا نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيرة المعادية، وحددت موقع نقطة التحكم التي كان العدو ينسق منها طلعاته ويوجه نيرانه نحو مواقعنا".وكان الهدف مموهًا جيدًا في حزام غابي، لكن الاستطلاع تمكن من التعرف عليه من خلال سماته المميزة - الهوائيات ومنصات الإطلاق".وتابع: "لقد ضربنا العدو من الضربة الأولى، ونتيجة لذلك، تم تدمير الهدف بالكامل، فقد العدو السيطرة على طائراته المسيرة على هذا المحور، مما سيقلل بشكل كبير من قدراته الاستطلاعية والهجومية، نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الاستخبارات، وهذا يضمن الدقة والنتائج".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في سومي
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الشمال"، بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي، نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في قطاع سومي.
وصرح قائد سلاح المدفعية من اللواء البحري المستقل 810، والملقب بـ"كاديت" لوكالة "سبوتنيك": "رصدت فرق الاستطلاع لدينا نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيرة المعادية، وحددت موقع نقطة التحكم التي كان العدو ينسق منها طلعاته ويوجه نيرانه نحو مواقعنا".
وكان الهدف مموهًا جيدًا في حزام غابي، لكن الاستطلاع تمكن من التعرف عليه من خلال سماته المميزة - الهوائيات ومنصات الإطلاق".
وأضاف المصدر أنه بعد تلقي الإحداثيات الدقيقة، أطلق المدفعيون قذائف شديدة الانفجار متشظية، بتوجيه من فرق الاستطلاع.
وتابع: "لقد ضربنا العدو من الضربة الأولى، ونتيجة لذلك، تم تدمير الهدف بالكامل، فقد العدو السيطرة على طائراته المسيرة على هذا المحور، مما سيقلل بشكل كبير من قدراته الاستطلاعية والهجومية، نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الاستخبارات، وهذا يضمن الدقة والنتائج".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.