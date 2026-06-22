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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260622/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مركزا-للتحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-سومي-1114581822.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في سومي
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الشمال"، بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي، نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T05:28+0000
2026-06-22T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وصرح قائد سلاح المدفعية من اللواء البحري المستقل 810، والملقب بـ"كاديت" لوكالة "سبوتنيك": "رصدت فرق الاستطلاع لدينا نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيرة المعادية، وحددت موقع نقطة التحكم التي كان العدو ينسق منها طلعاته ويوجه نيرانه نحو مواقعنا".وكان الهدف مموهًا جيدًا في حزام غابي، لكن الاستطلاع تمكن من التعرف عليه من خلال سماته المميزة - الهوائيات ومنصات الإطلاق".وتابع: "لقد ضربنا العدو من الضربة الأولى، ونتيجة لذلك، تم تدمير الهدف بالكامل، فقد العدو السيطرة على طائراته المسيرة على هذا المحور، مما سيقلل بشكل كبير من قدراته الاستطلاعية والهجومية، نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الاستخبارات، وهذا يضمن الدقة والنتائج".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في سومي

05:28 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الشمال"، بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي، نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في قطاع سومي.
وصرح قائد سلاح المدفعية من اللواء البحري المستقل 810، والملقب بـ"كاديت" لوكالة "سبوتنيك": "رصدت فرق الاستطلاع لدينا نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيرة المعادية، وحددت موقع نقطة التحكم التي كان العدو ينسق منها طلعاته ويوجه نيرانه نحو مواقعنا".
وكان الهدف مموهًا جيدًا في حزام غابي، لكن الاستطلاع تمكن من التعرف عليه من خلال سماته المميزة - الهوائيات ومنصات الإطلاق".
وأضاف المصدر أنه بعد تلقي الإحداثيات الدقيقة، أطلق المدفعيون قذائف شديدة الانفجار متشظية، بتوجيه من فرق الاستطلاع.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
أمس, 09:44 GMT
وتابع: "لقد ضربنا العدو من الضربة الأولى، ونتيجة لذلك، تم تدمير الهدف بالكامل، فقد العدو السيطرة على طائراته المسيرة على هذا المحور، مما سيقلل بشكل كبير من قدراته الاستطلاعية والهجومية، نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الاستخبارات، وهذا يضمن الدقة والنتائج".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
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