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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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ترامب: الولايات المتحدة تنفق مبالغ طائلة على حلف الناتو
ترامب: الولايات المتحدة تنفق مبالغ طائلة على حلف الناتو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أنفقت مبالغ طائلة على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن جزءاً كبيراً منها ذهب، كما يُزعم، للدفاع عن أوروبا ضد روسيا. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T05:53+0000
2026-06-23T05:53+0000
الناتو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أننا ننفق 600 مليار دولار سنوياً، أليس كذلك؟ أود أن أقول - فكروا في الأمر فقط - إن المبلغ الفعلي الذي ننفقه على الناتو أمر جنوني".أعلن التحالف، الأسبوع الماضي، أن أمينه العام مارك روته سيلتقي مع ترامب في البيت الأبيض في 24 يونيو/حزيران، كما سيلتقي بكبار مسؤولي الإدارة الرئاسية وسيشارك عن بعد في قمة مجموعة الخمس الأوروبية "E5" (بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف الناتو؛ فلا جدوى من القيام بذلك.وانتقد ترامب، في وقت سابق، بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذلها مزيدًا من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران. وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيالافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب
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الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة تنفق مبالغ طائلة على حلف الناتو

05:53 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Carl Court
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أنفقت مبالغ طائلة على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن جزءاً كبيراً منها ذهب، كما يُزعم، للدفاع عن أوروبا ضد روسيا.
قال ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أننا ننفق 600 مليار دولار سنوياً، أليس كذلك؟ أود أن أقول - فكروا في الأمر فقط - إن المبلغ الفعلي الذي ننفقه على الناتو أمر جنوني".

وأشار أيضاً إلى أن دول الناتو لا تدعم الولايات المتحدة، التي "تنفق مئات الملايين من الدولارات لحمايتها، وخاصة من روسيا".

أعلن التحالف، الأسبوع الماضي، أن أمينه العام مارك روته سيلتقي مع ترامب في البيت الأبيض في 24 يونيو/حزيران، كما سيلتقي بكبار مسؤولي الإدارة الرئاسية وسيشارك عن بعد في قمة مجموعة الخمس الأوروبية "E5" (بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، 17 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
ترامب ينتقد إيطاليا ورئيسة وزرائها: دافعنا عن الناتو لعقود ولم يقفوا معنا أمام إيران
21 يونيو, 20:15 GMT
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف الناتو؛ فلا جدوى من القيام بذلك.
وانتقد ترامب، في وقت سابق، بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذلها مزيدًا من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران. وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.
فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا
لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب
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