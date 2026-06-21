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ترامب ينتقد إيطاليا ورئيسة وزرائها: دافعنا عن الناتو لعقود ولم يقفوا معنا أمام إيران
ترامب ينتقد إيطاليا ورئيسة وزرائها: دافعنا عن الناتو لعقود ولم يقفوا معنا أمام إيران
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف إيطاليا من التصعيد مع إيران، معتبراً أن روما لم تُظهر استعداداً كافياً لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني". 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T20:15+0000
2026-06-21T20:15+0000
دونالد ترامب
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
إيران
أخبار إيران
العالم
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وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو، لم تفكر إيطاليا ورئيس وزرائها حتى في التورط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهديدها النووي الخطير". وأضاف: "لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يُختبرون، لا يقفون إلى جانبنا ولا إلى جانب العالم. هذا ليس جيداً". وكان ترامب قد هاجم ميلوني مؤخرا، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا. كما انتقد موقف الحكومة الإيطالية خلال الحرب مع إيران، زاعمًا أنها رفضت السماح باستخدام بعض المنشآت والمرافق العسكرية الإيطالية، رغم الإسهامات الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن إيطاليا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق قوله.وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة الماضية، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة". وأضافت: "لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر العزم نفسه تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها. وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".وكتب تاجاني على منصة "إكس"، الجمعة الماضية: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.
https://sarabic.ae/20251003/ميلوني-إيطاليا-تدعم-جهود-ترامب-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-أولوية-للجميع-1105597816.html
https://sarabic.ae/20260522/روبيو-ترامب-مستاء-جدا-من-الناتو-بسبب-حرب-إيران-1113633921.html
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دونالد ترامب, إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, إيران, أخبار إيران, العالم
دونالد ترامب, إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, إيران, أخبار إيران, العالم

ترامب ينتقد إيطاليا ورئيسة وزرائها: دافعنا عن الناتو لعقود ولم يقفوا معنا أمام إيران

20:15 GMT 21.06.2026
© REUTERS ITALIAN PRIME MINISTRY HANDOUTالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، 17 يونيو/ حزيران 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، 17 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© REUTERS ITALIAN PRIME MINISTRY HANDOUT
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف إيطاليا من التصعيد مع إيران، معتبراً أن روما لم تُظهر استعداداً كافياً لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني".
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو، لم تفكر إيطاليا ورئيس وزرائها حتى في التورط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهديدها النووي الخطير".
وأضاف: "لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يُختبرون، لا يقفون إلى جانبنا ولا إلى جانب العالم. هذا ليس جيداً".
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وكان ترامب قد هاجم ميلوني مؤخرا، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا.
كما انتقد موقف الحكومة الإيطالية خلال الحرب مع إيران، زاعمًا أنها رفضت السماح باستخدام بعض المنشآت والمرافق العسكرية الإيطالية، رغم الإسهامات الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن إيطاليا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق قوله.
وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة الماضية، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".
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وأضافت: "لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر العزم نفسه تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.
وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".
كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.
وكتب تاجاني على منصة "إكس"، الجمعة الماضية: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".
وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.
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