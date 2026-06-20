https://sarabic.ae/20260620/ترامب-يصعد-هجومه-على-جورجيا-ميلوني-ويتمسك-بروايته-حول-أزمة-الصورة-المثيرة-للجدل-1114537912.html

ترامب يصعد هجومه على جورجيا ميلوني ويتمسك بروايته حول أزمة "الصورة المثيرة للجدل"

ترامب يصعد هجومه على جورجيا ميلوني ويتمسك بروايته حول أزمة "الصورة المثيرة للجدل"

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، هجومه على رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، متمسكًا بروايته بشأن صورة أثارت جدلا واسعا بين الجانبين خلال قمة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T12:55+0000

2026-06-20T12:55+0000

2026-06-20T12:55+0000

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وكانت ميلوني اتهمت ترامب، أمس الجمعة، بـ"اختلاق رواية عنها"، بعد تصريحاته التي قال فيها إنها "توسلت لالتقاط صورة معه"، وهو ما نفته بشدة، معبّرة عن دهشتها من تلك الادعاءات ومؤكدة أنها غير صحيحة.لكن ترامب عاد ليؤكد عبر منصة "تروث سوشال"، أن رئيسة الوزراء الإيطالية طلبت مرارا التقاط صورة معه، ووجّه انتقادات لأدائها السياسي في إيطاليا، كما تحدث عن مواقف متعلقة بالسياسة الخارجية وحلف "الناتو"، موجهًا ملاحظات حادة حول العلاقات بين البلدين.وكتب الرئيس الأمريكي في منشوره، اليوم السبت: " طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مرارا وتكرارا التقاط صورة معي خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا".وواصل ترامب: "والآن، بعد أن هزمت أمريكا إيران عسكريا، تريد جورجيا ميلوني استعادة صداقتها من أجل تحسين شعبيتها، لا شكرا".وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".وأضافت: "لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر العزم نفسه تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.وكتب تاجاني على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.

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دونالد ترامب, إيطاليا, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية