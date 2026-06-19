https://sarabic.ae/20260619/رئيسة-وزراء-إيطاليا-ترد-على-تصريحات-ترامب-الخطيرة-والمسيئة-1114515070.html

رئيسة وزراء إيطاليا ترد على تصريحات ترامب "الخطيرة والمسيئة"

رئيسة وزراء إيطاليا ترد على تصريحات ترامب "الخطيرة والمسيئة"

سبوتنيك عربي

ردت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، على ادعاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها "توسلت" إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T13:12+0000

2026-06-19T13:12+0000

2026-06-19T13:12+0000

إيطاليا

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

مجموعة السبع الكبار

العالم

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وقالت ميلوني في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".وأضافت: "لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر نفس العزم تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.ويأتي هذا الخلاف في أعقاب تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة "لا 7" الإيطالية، قال فيها إن ميلوني أصرّت على التقاط صورة معه في القمة، وأنه وافق على مضض.وأثارت هذه التصريحات المكتوبة ردود فعل غاضبة في إيطاليا، إذ ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة.وتشير هذه الحادثة إلى تصاعد التوتر بين رئيسة الوزراء الإيطالية والرئيس الأمريكي، اللذين كانا يتمتعان بعلاقات وثيقة في السابق، وكانت جورجيا ميلوني الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي دُعيت لحضور حفل تنصيب ترامب العام الماضي.كما دخل ترامب في خلافات مع إيطاليا وحلفاء أوروبيين آخرين في الأشهر الأخيرة بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن، وانتقد روما لرفضها استخدام الولايات المتحدة لقاعدة جوية في صقلية خلال الصراع الإيراني، متهما إيطاليا بعدم تقديم المساعدة.كما واجه انتقادات في إيطاليا بعد مهاجمته البابا ليو الرابع عشر بسبب موقفه من الحرب، وهي تصريحات دافعت عنها جورجيا ميلوني علنا، مما زاد من حدة التوترات مع الشركاء الأوروبيين.وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.ورغم تصاعد حدة الخطاب، سعت جورجيا ميلوني في البداية إلى التقليل من شأن أي توترات بعد قمة مجموعة السبع، مؤكدة أن العلاقات مع ترامب لم تتغير وأنه لا توجد "اتهامات متبادلة".

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إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, مجموعة السبع الكبار, العالم