ستارمر يدين تصريحات ترامب بشأن "تدمير" الحضارة الإيرانية
ستارمر يدين تصريحات ترامب بشأن "تدمير" الحضارة الإيرانية
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "تدمير" الحضارة الإيرانية، بأنها "خاطئة". 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T19:52+0000
2026-04-13T19:52+0000
2026-04-13T19:52+0000
وقال ستارمر في البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بتدمير الحضارة، كان ذلك خطأ. التهديدات الموجهة للمدنيين الإيرانيين خاطئة. يجب أن نتذكر أننا نتحدث عن مدنيين... لن أستخدم مثل هذه الكلمات والعبارات أبدًا".وأعلن الرئيس الأمريكي، لاحقًا، موافقته على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن "وقف إطلاق النار سيكون متبادلًا".وزعم ترامب أن "إيران تواصلت معه"، اليوم الاثنين، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ستارمر يدين تصريحات ترامب بشأن "تدمير" الحضارة الإيرانية
وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "تدمير" الحضارة الإيرانية، بأنها "خاطئة".
وقال ستارمر في البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بتدمير الحضارة، كان ذلك خطأ. التهديدات الموجهة للمدنيين الإيرانيين خاطئة. يجب أن نتذكر أننا نتحدث عن مدنيين... لن أستخدم مثل هذه الكلمات والعبارات أبدًا".
وفي الأسبوع الماضي، عشية انتهاء مهلة الإنذار النهائي الأمريكي لإيران، بشأن التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز، صرّح ترامب بأن "الحضارة الإيرانية قد تتلاشى نهائيًا"، في تلك الليلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، لاحقًا، موافقته على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن "وقف إطلاق النار سيكون متبادلًا".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران"، وفق تعبيره.
وزعم ترامب أن "إيران تواصلت معه"، اليوم الاثنين، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.