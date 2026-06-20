رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260620/رئيسة-وزراء-إيطاليا-ردا-على-ترامب-شعبيتي-ليست-من-شأنك-1114548202.html
رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك
رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك
سبوتنيك عربي
ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني اليوم السبت، بقوة على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن شعبيتها الداخلية "ليست من شأنه". 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T19:18+0000
2026-06-20T19:18+0000
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114537754_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_96ffd752ae6b5974873f9562e98879dc.jpg
ودعت ميلوني ترامب إلى التركيز على شعبيته هو، وذلك بعد تصريحات اتهمها فيها بالسعي إلى تحسين مكانتها السياسية عبر استعادة علاقتها بواشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). وكان ترامب قد هاجم ميلوني في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم السبت، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا. وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.وكتب تاجاني على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.
https://sarabic.ae/20260611/ميلوني-تجدد-رفض-إيطاليا-المشاركة-في-الحرب-على-إيران-1114253089.html
https://sarabic.ae/20260620/ترامب-يصعد-هجومه-على-جورجيا-ميلوني-ويتمسك-بروايته-حول-أزمة-الصورة-المثيرة-للجدل-1114537912.html
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114537754_79:0:967:666_1920x0_80_0_0_f7f13b1021d72208a47c32c47cdb8f7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك

19:18 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Tom Brennerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لدى وصولها إلى البيت الأبيض، 17 نيسان/ أبريل 2025، واشنطن، الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لدى وصولها إلى البيت الأبيض، 17 نيسان/ أبريل 2025، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Tom Brenner
تابعنا عبر
ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني اليوم السبت، بقوة على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن شعبيتها الداخلية "ليست من شأنه".
ودعت ميلوني ترامب إلى التركيز على شعبيته هو، وذلك بعد تصريحات اتهمها فيها بالسعي إلى تحسين مكانتها السياسية عبر استعادة علاقتها بواشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
ميلوني تجدد رفض إيطاليا المشاركة في الحرب على إيران
11 يونيو, 10:12 GMT
وكان ترامب قد هاجم ميلوني في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم السبت، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا.

كما انتقد موقف الحكومة الإيطالية خلال الحرب مع إيران، زاعمًا أنها رفضت السماح باستخدام بعض المنشآت والمرافق العسكرية الإيطالية، رغم الإسهامات الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن إيطاليا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق قوله.

وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".
وأضافت: "لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر العزم نفسه تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.
وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لدى وصولها إلى البيت الأبيض، 17 نيسان/ أبريل 2025، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
ترامب يصعد هجومه على جورجيا ميلوني ويتمسك بروايته حول أزمة "الصورة المثيرة للجدل"
12:55 GMT
كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.
وكتب تاجاني على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".
وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала