https://sarabic.ae/20260620/رئيسة-وزراء-إيطاليا-ردا-على-ترامب-شعبيتي-ليست-من-شأنك-1114548202.html

رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك

رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك

سبوتنيك عربي

ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني اليوم السبت، بقوة على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن شعبيتها الداخلية "ليست من شأنه". 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T19:18+0000

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ودعت ميلوني ترامب إلى التركيز على شعبيته هو، وذلك بعد تصريحات اتهمها فيها بالسعي إلى تحسين مكانتها السياسية عبر استعادة علاقتها بواشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). وكان ترامب قد هاجم ميلوني في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم السبت، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا. وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.وكتب تاجاني على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.

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