https://sarabic.ae/20260620/رئيسة-وزراء-إيطاليا-ردا-على-ترامب-شعبيتي-ليست-من-شأنك-1114548202.html
رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك
رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك
سبوتنيك عربي
ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني اليوم السبت، بقوة على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن شعبيتها الداخلية "ليست من شأنه". 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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ودعت ميلوني ترامب إلى التركيز على شعبيته هو، وذلك بعد تصريحات اتهمها فيها بالسعي إلى تحسين مكانتها السياسية عبر استعادة علاقتها بواشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). وكان ترامب قد هاجم ميلوني في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم السبت، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا. وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.وكتب تاجاني على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.
https://sarabic.ae/20260611/ميلوني-تجدد-رفض-إيطاليا-المشاركة-في-الحرب-على-إيران-1114253089.html
https://sarabic.ae/20260620/ترامب-يصعد-هجومه-على-جورجيا-ميلوني-ويتمسك-بروايته-حول-أزمة-الصورة-المثيرة-للجدل-1114537912.html
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إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رئيسة وزراء إيطاليا ردا على ترامب: شعبيتي ليست من شأنك
ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني اليوم السبت، بقوة على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن شعبيتها الداخلية "ليست من شأنه".
ودعت ميلوني ترامب إلى التركيز على شعبيته هو، وذلك بعد تصريحات اتهمها فيها بالسعي إلى تحسين مكانتها السياسية عبر استعادة علاقتها بواشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة
الأنباء الإيطالية (أنسا).
وكان ترامب قد هاجم ميلوني في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم السبت، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا.
كما انتقد موقف الحكومة الإيطالية خلال الحرب مع إيران، زاعمًا أنها رفضت السماح باستخدام بعض المنشآت والمرافق العسكرية الإيطالية، رغم الإسهامات الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن إيطاليا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق قوله.
وردا منها على مزاعم الرئيس الأمريكي
بأنها "توسلت" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأمور تستدعي ردا فوريا، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما، وأنا مصدومة بصراحة".
وأضافت: "لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر العزم نفسه تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.
وتابعت: "لكن هناك أمرا واحدا يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبدا".
كما ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة
، خلال الأسبوع الجاري.
وكتب تاجاني على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".
وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.