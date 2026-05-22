روبيو: ترامب "مستاء جدا" من "الناتو" بسبب حرب إيران
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، إن ترامب "مستاء جدًا" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل...
2026-05-22T01:04+0000
01:02 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 01:04 GMT 22.05.2026)
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، إن ترامب "مستاء جدًا" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيرًا إلى إسبانيا على وجه الخصوص.
وجاءت تصريحات روبيو، قبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، حيث من المقرر أن يجتمع الجمعة، مع نظرائه من الدول الأعضاء في الحلف للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري.
وأضاف روبيو، لصحفيين في ميامي: "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد - حسنًا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذًا؟ هذا سؤال منطقي جدًا".
وتابع: "للإنصاف، كانت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".
وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)،
أعلن الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.
ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي
لعدم بذلها مزيدًا من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية. وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.