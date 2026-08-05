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وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله

وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، أن الشعب الفلسطيني... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T09:18+0000

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وقالت أغابكيان: "الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله، وأن مستقبل القدس والدولة الفلسطينية لم يعد يتوقف على عدالة القضية وحدها بل على القرارات التي نتخذها . وكل خطوة عملية نتخذها تقرب إلى السلام العادل الذي ننشده جميعا".وأشارت إلى أن "القدس هي قلب فلسطين ومفتاح أي سلام عادل وشامل وأمانة مقدسة يتقاسم مسؤولياتها العالمين العربي والإسلامي، وإذا تم الإخفاق في الدفاع عنها فستكون الخسارة أكثر بكثير من القدس".وطالب بتحركات دولية فورية لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية لتغيير هوية المدينة الديموغرافية والتاريخية.وفي السياق ذاته صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن "السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة".وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية".وأضاف: "نشدد على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة بما في ذلك الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".وأدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والقدس، واصفًا إياها بأنها تحد مباشر لجهود السلام في الـمنطقة.وفي السياق ذاته صرّح وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بأن تونس تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه التاريخي.

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