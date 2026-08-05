https://sarabic.ae/20260805/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-الشعب-الفلسطيني-يواجه-أخطر-محاولات-اقتلاع-هويته-وحقوقه-ومستقبله-1115781322.html
وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله
وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، أن الشعب الفلسطيني... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت أغابكيان: "الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله، وأن مستقبل القدس والدولة الفلسطينية لم يعد يتوقف على عدالة القضية وحدها بل على القرارات التي نتخذها . وكل خطوة عملية نتخذها تقرب إلى السلام العادل الذي ننشده جميعا".وأشارت إلى أن "القدس هي قلب فلسطين ومفتاح أي سلام عادل وشامل وأمانة مقدسة يتقاسم مسؤولياتها العالمين العربي والإسلامي، وإذا تم الإخفاق في الدفاع عنها فستكون الخسارة أكثر بكثير من القدس".وطالب بتحركات دولية فورية لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية لتغيير هوية المدينة الديموغرافية والتاريخية.وفي السياق ذاته صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن "السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة".وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية".وأضاف: "نشدد على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة بما في ذلك الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".وأدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والقدس، واصفًا إياها بأنها تحد مباشر لجهود السلام في الـمنطقة.وفي السياق ذاته صرّح وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بأن تونس تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه التاريخي.
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اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمان لبحث قضايا القدس وفلسطين
سبوتنيك عربي
اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمان لبحث قضايا القدس وفلسطين
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بث مباشر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
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وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله
09:18 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 10:04 GMT 05.08.2026)
يتبع
أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله.
وقالت أغابكيان: "الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله، وأن مستقبل القدس والدولة الفلسطينية لم يعد يتوقف على عدالة القضية وحدها بل على القرارات التي نتخذها . وكل خطوة عملية نتخذها تقرب إلى السلام العادل الذي ننشده جميعا".
وأضافت: "كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات فعالة يمنح إسرائيل لتفكيك مدينة القدس، وفرض وقائع جديدة، وتلاشي فرص تطبيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل وشامل".
وأشارت إلى أن "القدس هي قلب فلسطين ومفتاح أي سلام عادل وشامل وأمانة مقدسة يتقاسم مسؤولياتها العالمين العربي والإسلامي، وإذا تم الإخفاق في الدفاع عنها فستكون الخسارة أكثر بكثير من القدس".
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إلى صياغة برنامج شامل وعاجل لدعم صمود الـمقدسيين في مواجهة الـمخططات الإسرائيلية وتثبيت واقع جديد.
وطالب بتحركات دولية فورية لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية لتغيير هوية المدينة الديموغرافية والتاريخية.
وفي السياق ذاته صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن "السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة".
وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية".
وبدوره صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قائلًا: "نثمن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضمن برنامجها الإصلاحي ونؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة".
وأضاف: "نشدد على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة بما في ذلك الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".
وأكد أن مصر ترفض رفضا قاطعا كافة محاولات تهويد مدينة القدس المحتلة.
وأدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والقدس، واصفًا إياها بأنها تحد مباشر لجهود السلام في الـمنطقة.
وجدد الالتزام الكامل بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته صرّح وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بأن تونس تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه التاريخي.