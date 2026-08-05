وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله

عربي
بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية: قوات "المركز" أهم وحدات تحرير جمهورية دونيتسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260805/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-الشعب-الفلسطيني-يواجه-أخطر-محاولات-اقتلاع-هويته-وحقوقه-ومستقبله-1115781322.html
وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله
وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، أن الشعب الفلسطيني... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T09:18+0000
2026-08-05T10:04+0000
بث مباشر
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115781166_102:0:1270:657_1920x0_80_0_0_c1ffb038a4864e5f9b469f8b9bc3aae5.jpg
وقالت أغابكيان: "الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله، وأن مستقبل القدس والدولة الفلسطينية لم يعد يتوقف على عدالة القضية وحدها بل على القرارات التي نتخذها . وكل خطوة عملية نتخذها تقرب إلى السلام العادل الذي ننشده جميعا".وأشارت إلى أن "القدس هي قلب فلسطين ومفتاح أي سلام عادل وشامل وأمانة مقدسة يتقاسم مسؤولياتها العالمين العربي والإسلامي، وإذا تم الإخفاق في الدفاع عنها فستكون الخسارة أكثر بكثير من القدس".وطالب بتحركات دولية فورية لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية لتغيير هوية المدينة الديموغرافية والتاريخية.وفي السياق ذاته صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن "السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة".وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية".وأضاف: "نشدد على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة بما في ذلك الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".وأدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والقدس، واصفًا إياها بأنها تحد مباشر لجهود السلام في الـمنطقة.وفي السياق ذاته صرّح وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بأن تونس تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه التاريخي.
https://sarabic.ae/20260629/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-حول-الشرق-الأوسط-وفلسطين--1114815536.html
https://sarabic.ae/20260728/التعاون-الإسلامي-54-قتيلا-و182-جريحا-في-فلسطين-خلال-أسبوع-1115577283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمان لبحث قضايا القدس وفلسطين
سبوتنيك عربي
اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمان لبحث قضايا القدس وفلسطين
2026-08-05T09:18+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115781166_248:0:1124:657_1920x0_80_0_0_82368a1bf8df948d6ea0415ad27f5ede.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بث مباشر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
بث مباشر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

وزيرة الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله

09:18 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 10:04 GMT 05.08.2026)
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله.
وقالت أغابكيان: "الشعب الفلسطيني يواجه أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله، وأن مستقبل القدس والدولة الفلسطينية لم يعد يتوقف على عدالة القضية وحدها بل على القرارات التي نتخذها . وكل خطوة عملية نتخذها تقرب إلى السلام العادل الذي ننشده جميعا".
وأضافت: "كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات فعالة يمنح إسرائيل لتفكيك مدينة القدس، وفرض وقائع جديدة، وتلاشي فرص تطبيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل وشامل".
وأشارت إلى أن "القدس هي قلب فلسطين ومفتاح أي سلام عادل وشامل وأمانة مقدسة يتقاسم مسؤولياتها العالمين العربي والإسلامي، وإذا تم الإخفاق في الدفاع عنها فستكون الخسارة أكثر بكثير من القدس".
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إلى صياغة برنامج شامل وعاجل لدعم صمود الـمقدسيين في مواجهة الـمخططات الإسرائيلية وتثبيت واقع جديد.
وطالب بتحركات دولية فورية لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية لتغيير هوية المدينة الديموغرافية والتاريخية.
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
29 يونيو, 14:12 GMT
وفي السياق ذاته صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن "السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة".
وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية".

وبدوره صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قائلًا: "نثمن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضمن برنامجها الإصلاحي ونؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة".

وأضاف: "نشدد على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة بما في ذلك الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".
وأكد أن مصر ترفض رفضا قاطعا كافة محاولات تهويد مدينة القدس المحتلة.
حلاق يواصل عمله بين الأنقاض في غزة ويحول الدمار إلى أمل في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
"التعاون الإسلامي": 54 قتيلا و182 جريحا في فلسطين خلال أسبوع
28 يوليو, 16:49 GMT
وأدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والقدس، واصفًا إياها بأنها تحد مباشر لجهود السلام في الـمنطقة.
وجدد الالتزام الكامل بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته صرّح وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بأن تونس تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه التاريخي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала