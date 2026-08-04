https://sarabic.ae/20260804/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-يتعرض-له-شعبنا-في-غزة-نابع-من-دوافع-سياسية-إسرائيلية-مبيتة-1115752230.html

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تأتي في إطار ضغوط سياسية تهدف إلى... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T09:20+0000

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وقال مصطفى، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الـ121 لمجلس الوزراء الفلسطيني: إن "الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة وتراجع القدرة على تقديم بعض الخدمات الأساسية ليست أزمة عابرة، بل تأتي ضمن سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها، وصولاً إلى نشر حالة من الفوضى والفلتان"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وأضاف أن الجانب الفلسطيني يواجه، محاولات متواصلة لـ"زعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي"، إلى جانب استمرار انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، بهدف التنصل من المكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية خلال السنوات الماضية.وأشار مصطفى، إلى أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت نهجاً يقوم على حماية المجتمع والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة أداء مهامها، مؤكداً العمل على مواجهة ما وصفها بـ"المرحلة الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي