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بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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09:03 GMT
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روسيا والعالم العربي
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رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تأتي في إطار ضغوط سياسية تهدف إلى... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T09:20+0000
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وقال مصطفى، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الـ121 لمجلس الوزراء الفلسطيني: إن "الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة وتراجع القدرة على تقديم بعض الخدمات الأساسية ليست أزمة عابرة، بل تأتي ضمن سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها، وصولاً إلى نشر حالة من الفوضى والفلتان"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وأضاف أن الجانب الفلسطيني يواجه، محاولات متواصلة لـ"زعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي"، إلى جانب استمرار انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، بهدف التنصل من المكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية خلال السنوات الماضية.وأشار مصطفى، إلى أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت نهجاً يقوم على حماية المجتمع والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة أداء مهامها، مؤكداً العمل على مواجهة ما وصفها بـ"المرحلة الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة

09:20 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Amr Nabilمحمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Amr Nabil
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تأتي في إطار ضغوط سياسية تهدف إلى إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته.
وقال مصطفى، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الـ121 لمجلس الوزراء الفلسطيني: إن "الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة وتراجع القدرة على تقديم بعض الخدمات الأساسية ليست أزمة عابرة، بل تأتي ضمن سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها، وصولاً إلى نشر حالة من الفوضى والفلتان"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني يواجه، محاولات متواصلة لـ"زعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي"، إلى جانب استمرار انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، بهدف التنصل من المكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية خلال السنوات الماضية.
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أمس, 20:30 GMT
وأشار مصطفى، إلى أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت نهجاً يقوم على حماية المجتمع والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة أداء مهامها، مؤكداً العمل على مواجهة ما وصفها بـ"المرحلة الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على مواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي السياسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والعمل وفق ما وصفه بـ"المسؤولية الوطنية والعقلانية"، مع رفض أي إملاءات سياسية خارجية.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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