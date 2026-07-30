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ترامب: اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة
ترامب: اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرًا أن... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T23:06+0000
2026-07-30T23:06+0000
ترامب
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "اليوم، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأضاف: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وتابع: "أود أن أشكر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المهمة، وأشكر بشكل خاص فريقي الرائع، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الاختراق التاريخي ممكنًا"، لافتًا إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".يشار إلى أن "حماس" قد أوفت بالتزامات المرحلة الأولى من هذه الخطة، والتي قضت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وجثامين الأسرى أيضًا التى كانت محتجزة بغزة، في وقت تنصلت تل أبيب من تعهداتها من خلال مواصلة القصف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.ويذكر أن خطة الرئيس الأمريكي تنص على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في قطاع غزة.كما ستقوم القوة الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في القطاع، أيضًا على أن يكون التشاور مع كل من مصر والأردن اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.على أن تعمل هذه القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة، مع الحيلولة دون دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع.
https://sarabic.ae/20260728/قوة-الاستقرار-الدولية-التابعة-لـمجلس-السلام-في-غزة-حقائق-وأرقام-1115579392.html
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ترامب, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
ترامب, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

ترامب: اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة

23:06 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرًا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو "سلام وأمن دائمين".
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "اليوم، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
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28 يوليو, 19:02 GMT
وأضاف: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وتابع: "أود أن أشكر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المهمة، وأشكر بشكل خاص فريقي الرائع، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الاختراق التاريخي ممكنًا"، لافتًا إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".
يشار إلى أن "حماس" قد أوفت بالتزامات المرحلة الأولى من هذه الخطة، والتي قضت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وجثامين الأسرى أيضًا التى كانت محتجزة بغزة، في وقت تنصلت تل أبيب من تعهداتها من خلال مواصلة القصف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
ويذكر أن خطة الرئيس الأمريكي تنص على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في قطاع غزة.
كما ستقوم القوة الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في القطاع، أيضًا على أن يكون التشاور مع كل من مصر والأردن اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.
على أن تعمل هذه القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة، مع الحيلولة دون دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع.
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