https://sarabic.ae/20260725/الجيش-الإسرائيلي-يفصل-محافظات-شمال-الضفة-الغربية-ويشن-حملة-مداهمات-واعتقالات-واسعة-في-جنين-فيديو-1115489772.html

الجيش الإسرائيلي يفصل محافظات شمال الضفة الغربية ويشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في جنين.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يفصل محافظات شمال الضفة الغربية ويشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في جنين.. فيديو

سبوتنيك عربي

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاته العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية، عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية، ما أدى إلى فصل... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T08:25+0000

2026-07-25T08:25+0000

2026-07-25T08:25+0000

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607759_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_22b13a1f435246fc55ba2c1ad4b597fb.jpg

وذكرت وكالة "سما"، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، التي تربط محافظة نابلس بباقي المحافظات، أبرزها طريق "حوارة" وطريق "جيت" و"شارع 55"، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور عبرها، في وقت أغلقت البوابات الحديدية المقامة على جميع مداخل مدينة نابلس.وأكدت الوكالة أنه في محافظة قلقيلية، أغلقت القوات الإسرائيلية طريق قلقيلية – النبي إلياس، الذي يربط المحافظة بمحافظة طولكرم، إضافة إلى إغلاق بوابة "الفندق – حجة"، ما أدى إلى قطع أحد أهم طرق التنقل بين المحافظتين.ويأتي هذا التطور، في وقت شنّت فيه القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي وجبل أبو ظهير ووسط مدينة جنين، وحي المراح، إلى جانب بلدات وقرى الزبابدة وفقوعة ويعبد وبرقين وجلبون وقباطية وجلقموس والسيلة الحارثية واليامون وكفردان ودير أبو ضعيف وقرية وزبوبا".وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، ولا سيما في قرية تل غرب نابلس، التي حولتها القوات الإسرائيلية منذ أمس الجمعة، إلى ثكنة عسكرية، بعد مداهمة عدد من المنازل وتحويل بعضها إلى مراكز تحقيق ميدانية، وسط استمرار الانتشار العسكري المكثف في القرية، بحسب الوكالة.وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الجمعة، ما وصفته بـ"المجزرة والجريمة الإرهابية"، التي قالت إن مستوطنين، بدعم من القوات الإسرائيلية، ارتكبوها في قرية تل غرب مدينة نابلس، وأسفرت، بحسب الوزارة، عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم أشقاء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعضها خطير.واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما جرى في قرية تل يمثل "صورة متجددة للنكبة المستمرة"، ويعكس "تكامل الأدوار بين السلطات الإسرائيلية وقواتها والمستوطنين في تنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين، وفرض مزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، بما فيها القدس الشرقية".وأرجعت الوزارة تصاعد اعتداءات المستوطنين إلى ما وصفته بـ"الحماية والحصانة"، التي توفرها السلطات الإسرائيلية لمرتكبيها، إلى جانب التحريض الرسمي، معتبرة أن ذلك يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار أعمال العنف، على حد قولها.

https://sarabic.ae/20260718/وفاة-لاعب-منتخب-فلسطين-للناشئين-متأثرا-بإصابته-برصاص-مستوطنين-إسرائيليين-1115313838.html

https://sarabic.ae/20260720/التعليم-تحت-التهديد-مدارس-الضفة-الغربية-تواجه-مخططات-الهدم-والتهجير-1115282001.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار