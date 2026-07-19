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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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الإنسان والثقافة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
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الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين
الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من "المستعمرات" الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T17:04+0000
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتوافق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "المحتلة"، بما فيها القدس.وأضافت أن القرار يؤكد ضرورة التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن "الاحتلال والاستعمار"، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمراره، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باهتمام النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد إجراءات مماثلة لحظر التجارة مع "المستعمرات" الإسرائيلية، مرحبةً بتزايد التأييد الأوروبي لهذه الخطوات باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمانًا لعدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان من العلاقات التجارية الدولية.ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، عبر سن تشريعات تمنع استيراد منتجات "المستعمرات"، ووقف الاستثمار فيها، وإنهاء الخدمات المقدمة للجهات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20260714/تصعيد-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-اقتحامات-واعتقالات-يومية-تحاصر-حياة-الفلسطينيين-وتدفعهم-للنزوح--1115172045.html
https://sarabic.ae/20260718/وفاة-لاعب-منتخب-فلسطين-للناشئين-متأثرا-بإصابته-برصاص-مستوطنين-إسرائيليين-1115313838.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين

17:04 GMT 19.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالتعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير
التعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من "المستعمرات" الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرةً الخطوة تطورًا مهمًا ينسجم مع قواعد القانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتوافق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "المحتلة"، بما فيها القدس.
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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14 يوليو, 11:00 GMT
وأضافت أن القرار يؤكد ضرورة التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن "الاحتلال والاستعمار"، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمراره، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن احترام القانون الدولي لا يجب أن يقتصر على المواقف السياسية أو الالتزامات النظرية، بل يتطلب اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تمنع الإسهام المباشر أو غير المباشر في دعم منظومة "الاحتلال والاستيطان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باهتمام النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد إجراءات مماثلة لحظر التجارة مع "المستعمرات" الإسرائيلية، مرحبةً بتزايد التأييد الأوروبي لهذه الخطوات باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمانًا لعدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان من العلاقات التجارية الدولية.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، عبر سن تشريعات تمنع استيراد منتجات "المستعمرات"، ووقف الاستثمار فيها، وإنهاء الخدمات المقدمة للجهات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

كما طالبت بفرض عقوبات على المستوطنين ومنظماتهم، وعلى الجهات والأفراد والكيانات الداعمة للاستعمار، بما يسهم في إنهاء "الاحتلال" وسياساته القائمة على الضم والتهجير، ويدعم فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
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وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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