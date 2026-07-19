https://sarabic.ae/20260719/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بحظر-بلجيكا-منتجات-المستعمرات-الإسرائيلية-وتطالب-بعقوبات-على-المستوطنين-1115330627.html

الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين

الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من "المستعمرات" الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T17:04+0000

2026-07-19T17:04+0000

2026-07-19T17:04+0000

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتوافق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "المحتلة"، بما فيها القدس.وأضافت أن القرار يؤكد ضرورة التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن "الاحتلال والاستعمار"، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمراره، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باهتمام النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد إجراءات مماثلة لحظر التجارة مع "المستعمرات" الإسرائيلية، مرحبةً بتزايد التأييد الأوروبي لهذه الخطوات باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمانًا لعدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان من العلاقات التجارية الدولية.ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، عبر سن تشريعات تمنع استيراد منتجات "المستعمرات"، ووقف الاستثمار فيها، وإنهاء الخدمات المقدمة للجهات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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