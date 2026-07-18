https://sarabic.ae/20260718/وفاة-لاعب-منتخب-فلسطين-للناشئين-متأثرا-بإصابته-برصاص-مستوطنين-إسرائيليين-1115313838.html
وفاة لاعب منتخب فلسطين للناشئين متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين
وفاة لاعب منتخب فلسطين للناشئين متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين
سبوتنيك عربي
توفي لاعب منتخب فلسطين للناشئين ونادي المغير، فادي النعسان (17 عامًا)، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها قبل أسبوع إثر إطلاق نار، خلال هجوم شنه... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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وشيّع جثمان النعسان من مجمّع فلسطين الطبي في رام الله إلى مسقط رأسه في قرية المغير، بمشاركة عشرات الفلسطينيين، قبل مواراته الثرى، بحسب وسائل إعلام غربية.واتهم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على النعسان خلال هجوم نفذه مستوطنون على القرية، في 11 يوليو/تموز الجاري.من جانبها، قالت والدته، حنان، إن نجلها كان طالبًا متفوقًا ورياضيًا متميزًا، ويحظى بمحبة الجميع، داعيةً له بالرحمة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن النعسان أصيب برصاصة متفجرة في الفخذ، ما استدعى بتر قدمه، فيما أصيب آخرون برصاص مطاطي أطلقته القوات الإسرائيلية، كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام في رأسه بقنبلة صوتية.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
وفاة لاعب منتخب فلسطين للناشئين متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين
توفي لاعب منتخب فلسطين للناشئين ونادي المغير، فادي النعسان (17 عامًا)، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها قبل أسبوع إثر إطلاق نار، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية المغير في الضفة الغربية، وفق ما أفاد به مسؤولون وأفراد من أسرته.
وشيّع جثمان النعسان من مجمّع فلسطين الطبي في رام الله إلى مسقط رأسه في قرية المغير، بمشاركة عشرات الفلسطينيين، قبل مواراته الثرى، بحسب وسائل
إعلام غربية.
واتهم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم القوات الإسرائيلية
بإطلاق النار على النعسان خلال هجوم نفذه مستوطنون على القرية، في 11 يوليو/تموز الجاري.
وقال والد اللاعب، حمد الله النعسان، إن ابنه كان شغوفًا بكرة القدم، مضيفًا أنه توجّه إلى موقع الهجوم عقب سماعه صرخات النساء والفتيات، حيث أصيب بالرصاص.
من جانبها، قالت والدته، حنان، إن نجلها كان طالبًا متفوقًا ورياضيًا متميزًا، ويحظى بمحبة الجميع، داعيةً له بالرحمة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن النعسان أصيب برصاصة متفجرة في الفخذ، ما استدعى بتر قدمه، فيما أصيب آخرون برصاص مطاطي أطلقته القوات الإسرائيلية، كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام في رأسه بقنبلة صوتية.
يشار إلى أن الضفة الغربية
تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.