الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن العثور على عدد من الإسرائيليين، وصلوا في وقت سابق إلى قرية في الضفة الغربية، وأطلق على إثرها عمليات تمشيط واسعة بعد انقطاع الاتصال بهم.
ونشر الجيش، بيانا لها صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله العثور على عدد من المواطنين، الذين لم يذكر عددهم، بعد عملية تمشيط واسعة على خلفية انقطاع الاتصال بهم في قرية مخماس بالضفة الغربية.
בתום סריקות ומאמץ מודיעיני רב-ארגוני של צה"ל, שב"כ ומשטרה במרחב הכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין, כלל האזרחים אותרו מחוץ לכפר ונשלל החשד לאירוע ביטחוני pic.twitter.com/RQLhbBvGqc— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 2, 2026
وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، على "استبعاد أي شبهة جنائية بحق المواطنين الإسرائيليين"، في وقت أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تم العثور على سيارة استقلها مواطنين ووصلت إلى قرية مخماس شمال شرق القدس"، وأشارت إلى أن "المركبة كانت محطمة وخالية من المستوطنين".
23 يونيو, 13:49 GMT
فيما ذكر بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الأمن هرعت، في ساعات الصباح الباكر، إلى قرية مخماس التابعة للواء بنيامين (في الضفة الغربية)، وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة".
רכבם אותר מנופץ: נותק הקשר עם מספר ישראלים שנכנסו לכפר פלסטיני | @Heller_shlomi https://t.co/D7lQDUehnp— i24NEWS (@i24NEWS_HE) July 2, 2026
(צילום: לפי סעיף 27א') pic.twitter.com/ljnqOAEVxJ
يشار إلى أن قرية مخماس الفلسطينية تقع شمال شرق مدينة القدس، وتبعد عن مركز المدينة نحو 8 إلى 11 كيلومترا.