https://sarabic.ae/20260702/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-مصير-عدد-من-مواطني-بلاده-انقطع-الاتصال-بهم-في-الضفة-الغربية-1114878989.html

الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن العثور على عدد من الإسرائيليين، وصلوا في وقت سابق إلى قرية في الضفة الغربية، وأطلق على إثرها عمليات تمشيط واسعة بعد... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T06:21+0000

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ونشر الجيش، بيانا لها صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله العثور على عدد من المواطنين، الذين لم يذكر عددهم، بعد عملية تمشيط واسعة على خلفية انقطاع الاتصال بهم في قرية مخماس بالضفة الغربية.وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، على "استبعاد أي شبهة جنائية بحق المواطنين الإسرائيليين"، في وقت أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تم العثور على سيارة استقلها مواطنين ووصلت إلى قرية مخماس شمال شرق القدس"، وأشارت إلى أن "المركبة كانت محطمة وخالية من المستوطنين".فيما ذكر بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الأمن هرعت، في ساعات الصباح الباكر، إلى قرية مخماس التابعة للواء بنيامين (في الضفة الغربية)، وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة".يشار إلى أن قرية مخماس الفلسطينية تقع شمال شرق مدينة القدس، وتبعد عن مركز المدينة نحو 8 إلى 11 كيلومترا.

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