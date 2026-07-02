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الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن العثور على عدد من الإسرائيليين، وصلوا في وقت سابق إلى قرية في الضفة الغربية، وأطلق على إثرها عمليات تمشيط واسعة بعد... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T06:21+0000
2026-07-02T06:21+0000
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ونشر الجيش، بيانا لها صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله العثور على عدد من المواطنين، الذين لم يذكر عددهم، بعد عملية تمشيط واسعة على خلفية انقطاع الاتصال بهم في قرية مخماس بالضفة الغربية.وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، على "استبعاد أي شبهة جنائية بحق المواطنين الإسرائيليين"، في وقت أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تم العثور على سيارة استقلها مواطنين ووصلت إلى قرية مخماس شمال شرق القدس"، وأشارت إلى أن "المركبة كانت محطمة وخالية من المستوطنين".فيما ذكر بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الأمن هرعت، في ساعات الصباح الباكر، إلى قرية مخماس التابعة للواء بنيامين (في الضفة الغربية)، وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة".يشار إلى أن قرية مخماس الفلسطينية تقع شمال شرق مدينة القدس، وتبعد عن مركز المدينة نحو 8 إلى 11 كيلومترا.
https://sarabic.ae/20260623/فلسطيني-يرمم-شوارع-محافظة-الخليل-جنوبي-الضفة-الغربية-على-نفقته-1114627775.html
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أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية

06:21 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن العثور على عدد من الإسرائيليين، وصلوا في وقت سابق إلى قرية في الضفة الغربية، وأطلق على إثرها عمليات تمشيط واسعة بعد انقطاع الاتصال بهم.
ونشر الجيش، بيانا لها صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله العثور على عدد من المواطنين، الذين لم يذكر عددهم، بعد عملية تمشيط واسعة على خلفية انقطاع الاتصال بهم في قرية مخماس بالضفة الغربية.
وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، على "استبعاد أي شبهة جنائية بحق المواطنين الإسرائيليين"، في وقت أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تم العثور على سيارة استقلها مواطنين ووصلت إلى قرية مخماس شمال شرق القدس"، وأشارت إلى أن "المركبة كانت محطمة وخالية من المستوطنين".
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
23 يونيو, 13:49 GMT
فيما ذكر بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الأمن هرعت، في ساعات الصباح الباكر، إلى قرية مخماس التابعة للواء بنيامين (في الضفة الغربية)، وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة".
يشار إلى أن قرية مخماس الفلسطينية تقع شمال شرق مدينة القدس، وتبعد عن مركز المدينة نحو 8 إلى 11 كيلومترا.
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