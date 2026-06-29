https://sarabic.ae/20260629/مسؤول-بهيئة-مقاومة-الجدار-لـسبوتنيك-سباق-انتخابات-الكنيست-يشعل-الهجمة-الاستيطانية-في-جنين-1114825396.html

مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": سباق انتخابات الكنيست يشعل الهجمة الاستيطانية في جنين

مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": سباق انتخابات الكنيست يشعل الهجمة الاستيطانية في جنين

سبوتنيك عربي

قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد من إجراءاته الاستيطانية في الضفة الغربية،... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T19:44+0000

2026-06-29T19:44+0000

2026-06-29T19:44+0000

العالم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:417:4000:2667_1920x0_80_0_0_4e83d70f3862549b37f59a952c4cd081.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تصب تركيزها حاليا على شمال الضفة الغربية، وتحديدا في محافظة جنين، التي تعتبر تاريخيا من أقل المحافظات التي تحتوي على تجمعات استيطانية.وأوضح أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف الأراضي في جنين، لتثبيت قواعد ومستوطنات جديدة أو بؤر استيطانية متقدمة، وذلك بهدف البناء عليها وتوسيعها في المراحل المقبلة".وأضاف مدير دائرة القانون الدولي أن هذه التحركات تأتي كجزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تستغل الدعم الأمريكي الحالي، وتعتبر هذه المرحلة بمثابة الفترة الذهبية لتثبيت الاستيطان.واتهم مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين.وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضاعفت الإجراءات الرامية إلى سلب الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في مايو/ أيار 2026، عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.وأدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

https://sarabic.ae/20260629/قد-تبدأ-غدا-توجيهات-للجيش-الإسرائيلي-بالاستعداد-لعملية-عسكرية-ضد-إيران-1114821328.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك