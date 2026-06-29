https://sarabic.ae/20260629/قد-تبدأ-غدا-توجيهات-للجيش-الإسرائيلي-بالاستعداد-لعملية-عسكرية-ضد-إيران-1114821328.html

"قد تبدأ غدا"... توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية ضد إيران

"قد تبدأ غدا"... توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية ضد إيران

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الوضع الأمني في المنطقة يشهد تصعيدًا محتملًا"، محذرًا من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران في أي وقت. 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T17:02+0000

2026-06-29T17:02+0000

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وخلال إحاطة للصحفيين، أشار كاتس، إلى أن "إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات"، قائلًا: "قد نكون غدًا في حالة حرب مع إيران"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "سياسة بلاده تقوم على الرد بقوة في حال تعرضت لهجمات صاروخية من إيران"، مضيفًا: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، تهاجمها إسرائيل بالقوة، وقد يحدث ذلك خلال يومين".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية محتملة ضد إيران، مشيرًا إلى أن تنفيذها قد يكون في وقت قريب.وأكد كاتس، أن إسرائيل لا ترغب في التدخل بالمسار الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه شدد على أن قضايا الدفاع لا تخضع للتنازلات، سواء فيما يتعلق بلبنان أو إيران.وأضاف: "إذا هاجمت إيران، فستكون هذه الحرب الثالثة لإيران"، في إشارة إلى احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.أعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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https://sarabic.ae/20260623/إيران-تهدد-بالرد-عسكريا-إذا-انتهكت-إسرائيل-مذكرة-التفاهم-بما-في-ذلك-لبنان-1114618642.html

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