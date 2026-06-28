https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html
إيران تربط استدامة أي تفاهم بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية
إيران تربط استدامة أي تفاهم بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الإيرانية، إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي وصفتها بالمحتلة.وأضافت الوزارة، أن حماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه تشكل عنصرًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم أو ترتيبات مستقبلية، مشيرة إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانها.ودعت الخارجية الإيرانية، إلى مواصلة الضغط لتنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بشأن لبنان، مطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران تربط استدامة أي تفاهم بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي وصفتها بالمحتلة.
وأضافت الوزارة، أن حماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه تشكل عنصرًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم أو ترتيبات مستقبلية، مشيرة إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانها.
ودعت الخارجية الإيرانية، إلى مواصلة الضغط لتنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بشأن لبنان، مطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية.
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.