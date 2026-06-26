https://sarabic.ae/20260626/نتنياهو-سنبقى-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-وسنسمح-للجيش-اللبناني-بالانتشار-في-منطقتين-تجريبيتين-1114748264.html

نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان وسنسمح للجيش اللبناني بالانتشار في منطقتين تجريبيتين

نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان وسنسمح للجيش اللبناني بالانتشار في منطقتين تجريبيتين

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين في... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T18:36+0000

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وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق "كانت طويلة، لكنها أثمرت في النهاية"، معتبرًا أن أبرز ما تحقق هو استمرار بقاء القوات الإسرائيلية في ما أسماها المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. وأضاف أن إسرائيل ستحافظ على هذا الوجود "ما دام حزب الله اللبناني لم ينزع سلاحه، وما دام الخطر لا يزال قائمًا"، مؤكدًا "استمرار السيطرة على المنطقة الأمنية الواقعة خارج نطاق تهديد الصواريخ المضادة للدبابات". وقال إن إسرائيل ستسمح للجيش اللبناني بالبدء في تنظيم صفوفه وتولي السيطرة على منطقتين تجريبيتين، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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