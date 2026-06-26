https://sarabic.ae/20260626/بينهم-ضابطان-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-عسكريين-جنوبي-لبنان-1114716769.html

بينهم ضابطان.. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين جنوبي لبنان

بينهم ضابطان.. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة ضابطين وجنديين في "اشتباك قريب" مع مسلحين جنوبي لبنان. 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T07:48+0000

2026-06-26T07:48+0000

2026-06-26T07:48+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانًا أكد من خلاله إصابة ضابط بجروح متوسطة وإصابة ضابط وجنديين اثنين آخرين بجروح طفيفة "نتيجة إلقاء قنبلة يدوية عليهم من مسلح في جنوب لبنان".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الواقعة جرت مساء أمس الخميس، في وقت تم نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم، فيما تم إبلاغ عائلاتهم بالحادثة.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، "مقتل 6 عناصر من حزب الله" جنوبي لبنان، معتبرا أنهم "كانوا يشكلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة" في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية".وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت، في حادثة منفصلة، "عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر"، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا.وأكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات جاءت بـ"هدف إزالة التهديد الذي شكله المسلحون على قواته"، على حد زعم البيان.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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