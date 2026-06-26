https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الأمريكية-تمدد-مفاوضات-لبنان-وإسرائيل-ليوم-إضافي-1114715926.html
الخارجية الأمريكية تمدد مفاوضات لبنان وإسرائيل ليوم إضافي
الخارجية الأمريكية تمدد مفاوضات لبنان وإسرائيل ليوم إضافي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات غير المباشرة، التي تتوسط فيها بلادها بين لبنان وإسرائيل، ستستمر اليوم الجمعة، بعدما كان من المقرر اختتام الجولة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن "المفاوضات ما تزال متواصلة"، مضيفة أن "واشنطن تواصل تيسير هذا المسار التفاوضي، الذي يأتي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ومعالجة القضايا الأمنية العالقة بين الطرفين".وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، دعمها للمفاوضات الجارية بشأن لبنان، مشددة على ضرورة استمرارها بعيدًا عن أي ارتباط بنتائج أو تطورات صراعات إقليمية أخرى.وقال الجيش، في بيان، إن قواته "رصدت 5 عناصر من حزب الله" في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واعتبرت أنهم "يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم".وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية رصدت، في حادثة منفصلة، عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر"، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا، مؤكدًا أن العمليات جاءت بـ"هدف إزالة التهديد الذي شكله المسلحون على قواته"، على حد زعم البيان.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الخارجية الأمريكية تمدد مفاوضات لبنان وإسرائيل ليوم إضافي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات غير المباشرة، التي تتوسط فيها بلادها بين لبنان وإسرائيل، ستستمر اليوم الجمعة، بعدما كان من المقرر اختتام الجولة الخامسة منها أمس الخميس.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن "المفاوضات ما تزال متواصلة"، مضيفة أن "واشنطن تواصل تيسير هذا المسار التفاوضي، الذي يأتي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ومعالجة القضايا الأمنية العالقة بين الطرفين".
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، دعمها للمفاوضات الجارية بشأن لبنان، مشددة على ضرورة استمرارها بعيدًا عن أي ارتباط بنتائج أو تطورات صراعات إقليمية أخرى.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الخميس، "مقتل 6 عناصر من حزب الله" جنوبي لبنان، معتبرًا أنهم كانوا "يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة" في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية".
وقال الجيش، في بيان، إن قواته "رصدت 5 عناصر من حزب الله" في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
، واعتبرت أنهم "يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم".
وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية
رصدت، في حادثة منفصلة، عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر"، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا، مؤكدًا أن العمليات جاءت بـ"هدف إزالة التهديد الذي شكله المسلحون على قواته"، على حد زعم البيان.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.