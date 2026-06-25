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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 6 عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 6 عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 6 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان، معتبرا أنهم كانوا يشكلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في ما وصفها... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T19:23+0000
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وقال الجيش، في بيان، إن قواته رصدت خمسة عناصر من حزب الله في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واعتبرت أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم.وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت، في حادثة منفصلة، عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 6 عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان

19:23 GMT 25.06.2026
© REUTERS Stringerقلعة الشقيف في جنوب لبنان
قلعة الشقيف في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 6 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان، معتبرا أنهم كانوا يشكلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية".
وقال الجيش، في بيان، إن قواته رصدت خمسة عناصر من حزب الله في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واعتبرت أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
نتنياهو: سنبقى في لبنان وأمرت الجيش بحماية سكان الشمال
16:00 GMT
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت، في حادثة منفصلة، عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات جاءت بهدف إزالة التهديد الذي شكله المسلحون على قواته، على حد زعم البيان.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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