https://sarabic.ae/20260625/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-6-عناصر-من-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1114707489.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 6 عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 6 عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 6 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان، معتبرا أنهم كانوا يشكلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في ما وصفها... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T19:23+0000

2026-06-25T19:23+0000

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وقال الجيش، في بيان، إن قواته رصدت خمسة عناصر من حزب الله في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واعتبرت أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى استهدافهم.وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت، في حادثة منفصلة، عنصرًا مسلحًا من حزب الله اللبناني في منطقة تلة علي الطاهر، مشيرًا إلى أنه تم استهدافه أيضًا.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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