https://sarabic.ae/20260621/مصر-وتركيا-والسعودية-وباكستان-تدعو-للإسراع-بإنهاء-المرحلة-التالية-من-مفاوضات-واشنطن-وطهران-1114558429.html
مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو للإسراع بإنهاء المرحلة التالية من مفاوضات واشنطن وطهران
مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو للإسراع بإنهاء المرحلة التالية من مفاوضات واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أصدرت مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، بيانُا مشتركًا عقب الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجيتها، الذي عُقد في القاهرة اليوم الأحد، بدعوة من... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح البيان أن الاجتماع مثّل فرصة لتبادل معمّق لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعما للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.وأشاد البيان بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للالتزامات، مع الإشادة بالدور المحوري الذي اضطلعت به باكستان، إلى جانب دعم دولة قطر في إنجاح المفاوضات.وشدد الوزراء على أهمية الإسراع باستكمال المرحلة التالية من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف، مع مراعاة شواغل دول المنطقة، خاصة ما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية والمشرق العربي.واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.وأعلنت قطر، اليوم الأحد، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/ يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260621/السيسي-الاتفاق-النهائي-بين-أمريكا-وإيران-يجب-أن-يشمل-الخليج-والعرب-ويراعي-شواغلهم-1114555288.html
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مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, باكستان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, باكستان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو للإسراع بإنهاء المرحلة التالية من مفاوضات واشنطن وطهران
أصدرت مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، بيانُا مشتركًا عقب الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجيتها، الذي عُقد في القاهرة اليوم الأحد، بدعوة من جمهورية مصر العربية.
وأوضح البيان أن الاجتماع مثّل فرصة لتبادل معمّق لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعما للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.
ورحب الوزراء الأربعة بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين أمريكا وإيران في 18 يونيو/ حزيران الجاري، معتبرين أنها خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، مع ما يترتب عليه من انعكاسات إيجابية على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأشاد البيان بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للالتزامات، مع الإشادة بالدور المحوري الذي اضطلعت به باكستان، إلى جانب دعم دولة قطر في إنجاح المفاوضات.
وشدد الوزراء على أهمية الإسراع باستكمال المرحلة التالية من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف، مع مراعاة شواغل دول المنطقة، خاصة ما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية والمشرق العربي.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد البيان مركزيتها في تحقيق السلام الإقليمي، مجددًا الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وأعلنت قطر، اليوم الأحد، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا
، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/ يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.