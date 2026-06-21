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السيسي: الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل الخليج والعرب ويراعي شواغلهم
السيسي: الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل الخليج والعرب ويراعي شواغلهم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع السعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب باقي الدول العربية والإقليمية، من... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T10:34+0000
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وشدد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يراعي شواغل دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية، وأن يضمن أمنها واستقرارها، مع الالتزام باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، باعتبار ذلك ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لوزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما رحّب السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والذي تستضيفه القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت أهمية هذه الدول باعتبارها ركائز أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين، بما يعزز من ضرورة مواصلة هذا المسار التشاوري وتطويره ليصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا قادرًا على التعامل مع أزمات المنطقة وصياغة حلول شاملة ومستدامة لها.من جانبهم، أعرب الوزراء الثلاثة عن بالغ امتنانهم للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدين تقديرهم للدور المصري الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار إقليميًا ودوليا، وأشادوا بالمباحثات البنّاءة التي شهدها الاجتماع الرابع في القاهرة، واتفاقهم مع رؤية السيسي بشأن أهمية تطوير آلية التنسيق الرباعية لتصبح إطارا مؤسسيا أكثر فاعلية.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا ستُعقد على مدار يوم واحد، وستشمل اجتماعات ثنائية وأخرى رباعية بمشاركة الوسطاء.وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن الفترة الصباحية ستشهد لقاءات منفصلة مع الوفدين الباكستاني والقطري، فيما ستُعقد خلال الفترة المسائية اجتماعات رباعية تجمع الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور ممثلين من قطر وباكستان.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260616/السيسي-نعمل-على-منع-أي-مساع-تؤدي-لتقويض-ما-نجح-ترامب-في-التوصل-إليه-في-غزة-وإيران-1114405750.html
https://sarabic.ae/20260621/فانس-يعلن-أنه-سيبقى-في-سويسرا-ليوم-أو-يومين-لإجراء-مفاوضات-مع-إيران-1114550481.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, باكستان, أخبار تركيا اليوم, السعودية, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, باكستان, أخبار تركيا اليوم, السعودية, العالم العربي

السيسي: الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل الخليج والعرب ويراعي شواغلهم

10:34 GMT 21.06.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع السعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب باقي الدول العربية والإقليمية، من أجل دعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين وصولًا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام.
وشدد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يراعي شواغل دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية، وأن يضمن أمنها واستقرارها، مع الالتزام باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، باعتبار ذلك ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لوزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
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كما رحّب السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والذي تستضيفه القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت أهمية هذه الدول باعتبارها ركائز أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين، بما يعزز من ضرورة مواصلة هذا المسار التشاوري وتطويره ليصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا قادرًا على التعامل مع أزمات المنطقة وصياغة حلول شاملة ومستدامة لها.
من جانبهم، أعرب الوزراء الثلاثة عن بالغ امتنانهم للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدين تقديرهم للدور المصري الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار إقليميًا ودوليا، وأشادوا بالمباحثات البنّاءة التي شهدها الاجتماع الرابع في القاهرة، واتفاقهم مع رؤية السيسي بشأن أهمية تطوير آلية التنسيق الرباعية لتصبح إطارا مؤسسيا أكثر فاعلية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا ستُعقد على مدار يوم واحد، وستشمل اجتماعات ثنائية وأخرى رباعية بمشاركة الوسطاء.
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وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن الفترة الصباحية ستشهد لقاءات منفصلة مع الوفدين الباكستاني والقطري، فيما ستُعقد خلال الفترة المسائية اجتماعات رباعية تجمع الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور ممثلين من قطر وباكستان.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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