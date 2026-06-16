https://sarabic.ae/20260616/السيسي-نعمل-على-منع-أي-مساع-تؤدي-لتقويض-ما-نجح-ترامب-في-التوصل-إليه-في-غزة-وإيران-1114405750.html

السيسي: نعمل على منع أي مساع تؤدي لتقويض ما نجح ترامب في التوصل إليه في غزة وإيران

السيسي: نعمل على منع أي مساع تؤدي لتقويض ما نجح ترامب في التوصل إليه في غزة وإيران

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تجنب ومنع أي مساعي قد تؤدي إلى تقويض ما نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إليه من اتفاق... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T17:11+0000

2026-06-16T17:11+0000

2026-06-16T17:11+0000

إيران

مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العالم العربي

الأخبار

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ونشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، اليوم الثلاثاء، بيانا أكد من خلاله أن تصريحات السيسي جاءت خلال مشاركته في مدينة إيفيان الفرنسية، في إطار أعمال قمة "مجموعة السبع".واستعرض السيسي رؤية مصر إزاء تطورات القضايا الإقليمية، مشيرا إلى "ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أجل ضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في أعقاب ما شهدته المنطقة من معاناة جراء استمرار الحروب والصراعات بها لسنوات".وأكد الرئيس المصري أنه "لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".فيما أعرب السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، واتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة وتطلع مصر لأن يمثل التوصل إلى هذا الاتفاق مرحلة جديدة تشهد تسوية للنزاعات في المنطقة وخفضا للتوتر الإقليمي.ودعا الرئيس المصري إلى ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي في المنطقة، حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي.

https://sarabic.ae/20260612/مصر-تعلن-دعمها-للجهود-الرامية-إلى-التوصل-لاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114304345.html

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إيران, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار