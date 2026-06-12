https://sarabic.ae/20260612/مصر-تعلن-دعمها-للجهود-الرامية-إلى-التوصل-لاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114304345.html
مصر تعلن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران
مصر تعلن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معرباً عن... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن "عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفياً مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، تناول آخر تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بين الجانبين".وأكد عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يسهم في خفض التوترات، وإنهاء الحرب، وتحقيق مصالح جميع الأطراف، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.
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https://sarabic.ae/20260612/نائب-ترامب-لا-صحة-للإفراج-عن-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لمجرد-توقيع-اتفاق-مع-أمريكا-1114297712.html
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مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر تعلن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معرباً عن تطلع القاهرة إلى اغتنام هذه الفرصة الحقيقية من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن "عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفياً مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، تناول آخر تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بين الجانبين".
وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث استمع إلى عرض حول آخر مستجدات المفاوضات الجارية.
وأكد عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يسهم في خفض التوترات، وإنهاء الحرب، وتحقيق مصالح جميع الأطراف، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز
، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".
كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية
بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.
وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".
وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.