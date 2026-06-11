https://sarabic.ae/20260611/ترمب-يعلن-إلغاء-الضربات-المقررة-الليلة-على-إيران---عاجل-1114268072.html

‏ترمب يعلن إلغاء الضربات المقررة الليلة على إيران

‏ترمب يعلن إلغاء الضربات المقررة الليلة على إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلغاءه الضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T17:37+0000

2026-06-11T17:37+0000

2026-06-11T18:00+0000

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وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن التفاهمات النهائية المتعلقة بالاتفاق المقترح حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى ساريا إلى حين استكمال الاتفاق، على أن يُعلن قريباً عن موعد ومكان التوقيع. وكتب ترامب في تغريدته: "استنادًا إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيتُ، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء". وأضاف: "لقد حظيت المحادثات والنقاط النهائية، من حيث المفهوم والتفصيل، بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر ودول أخرى".وختم ترامب منشوره مؤكدا: "سيظل الحصار البحري على إيران ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن