https://sarabic.ae/20260611/قاليباف-يحذر-القرارات-الخاطئة-قد-تدفع-المنطقة-إلى-مستنقع-لا-نهاية-له-1114265316.html

قاليباف يحذر: القرارات الخاطئة قد تدفع المنطقة إلى "مستنقع لا نهاية له"

قاليباف يحذر: القرارات الخاطئة قد تدفع المنطقة إلى "مستنقع لا نهاية له"

سبوتنيك عربي

حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، من أن "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتسرعة" قد تؤدي إلى تدهور شامل في الأوضاع، بما يشمل... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T16:00+0000

2026-06-11T16:00+0000

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وأضاف عبر منصة "إكس"، أن إيران "ستكون مختلفة" في حال استمرار هذه السياسات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن ستوجه "ضربة قوية للغاية" لإيران الليلة.وأضاف عبر منصة "تروث سوشيال" أن واشنطن تعتزم السيطرة على جزيرة خرج ومواقع نفطية أخرى، وفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشبهًا ذلك بما حدث في فنزويلا.وأشار إلى أن إيران "فقدت أسطولها البحري، وقواتها الجوية، وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقًا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-يزعم-أن-أمريكا-قادرة-على-السيطرة-على-إيران-بالكامل-لكنه-لا-يريد-إرسال-قوات-برية-1114259845.html

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-واشنطن-ستسيطر-على-أسواق-النفط-والغاز-الإيرانية-كما-فعلت-مع-فنزويلا-1114258014.html

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