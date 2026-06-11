https://sarabic.ae/20260611/ترامب-واشنطن-ستسيطر-على-أسواق-النفط-والغاز-الإيرانية-كما-فعلت-مع-فنزويلا-1114258014.html
ترامب: واشنطن ستسيطر على أسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلت مع فنزويلا
ترامب: واشنطن ستسيطر على أسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلت مع فنزويلا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستوجه "ضربات قوية جدًا" إلى إيران الليلة، زاعمًا أن معظم قدراتها الدفاعية والهجومية باتت... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن واشنطن تعتزم، في المستقبل القريب، السيطرة على جزيرة خرج وعدد من منشآت البنية التحتية النفطية الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتولى "السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية"، على حد تعبيره. وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260611/ميلوني-تجدد-رفض-إيطاليا-المشاركة-في-الحرب-على-إيران-1114253089.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, فنزويلا, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, فنزويلا, باكستان
ترامب: واشنطن ستسيطر على أسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلت مع فنزويلا
12:48 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 11.06.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستوجه "ضربات قوية جدًا" إلى إيران الليلة، زاعمًا أن معظم قدراتها الدفاعية والهجومية باتت "منتهية".
وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن واشنطن
تعتزم، في المستقبل القريب، السيطرة على جزيرة خرج وعدد من منشآت البنية التحتية النفطية الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتولى "السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الخطوة ستكون "على غرار ما فعلته الولايات المتحدة مع فنزويلا"، معتبرًا أن تلك التجربة حققت نتائج إيجابية لكلا البلدين، على حد زعمه.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية
، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.