https://sarabic.ae/20260611/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-الإيراني-يتوعد-بـرد-يسجله-التاريخ-على-أمريكا-1114266980.html
رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يتوعد بـ"رد يسجله التاريخ" على أمريكا
رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يتوعد بـ"رد يسجله التاريخ" على أمريكا
سبوتنيك عربي
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك أن أي إجراء غير مدروس ضد... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T17:09+0000
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وأضاف عزيزي، خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الراحل، الفريق محمد باقري، أن "التهديدات الأمريكية المتكررة لن تحقق نتائج"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية جاهزة في جميع مناطق البلاد الحدودية والبرية وجزيرة خرج التي أتى على ذكرها الرئيس الأمريكي الواهم والمهذار". وشدد أن إيران "سترد على الولايات المتحدة بلا ريب ردا حاسما وماحقا ومؤلما ويبعث على الندم"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن ستوجه "ضربة قوية للغاية" لإيران الليلة.وأضاف عبر منصة "تروث سوشيال" أن واشنطن تعتزم السيطرة على جزيرة خرج ومواقع نفطية أخرى، وفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشبهًا ذلك بما حدث في فنزويلا.وأشار إلى أن إيران "فقدت أسطولها البحري، وقواتها الجوية، وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية".كما زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه أشار إلى أنه يفضّل السيطرة على جزيرة خرج، التي تُعد مركزا رئيسيا للبنية التحتية النفطية الإيرانية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقًا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يتوعد بـ"رد يسجله التاريخ" على أمريكا
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك أن أي إجراء غير مدروس ضد إيران، سواء في جزيرة خرج أو في أي موقع داخل البلاد، سيواجه برد "يسجله التاريخ ويثبته".
وأضاف عزيزي، خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الراحل، الفريق محمد باقري، أن "التهديدات الأمريكية المتكررة لن تحقق نتائج"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية جاهزة في جميع مناطق البلاد الحدودية والبرية وجزيرة خرج التي أتى على ذكرها الرئيس الأمريكي الواهم والمهذار".
وشدد أن إيران "سترد على الولايات المتحدة بلا ريب ردا حاسما وماحقا ومؤلما ويبعث على الندم"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة على مختلف الحدود والمناطق، بما فيها جزيرة خرج، لافتا إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يده فارغة ولم يحقق اي مكسب في حرب الـ12 يوما العام الماضي، و"حرب رمضان"، ولم يتمكن حتى من نيل أي من أهدافه المعلنة – التقسيم والاستسلام وقلب نظام الحكم".
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن ستوجه "ضربة قوية للغاية" لإيران الليلة.
وأضاف عبر منصة "تروث سوشيال" أن واشنطن تعتزم السيطرة على جزيرة خرج ومواقع نفطية أخرى، وفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشبهًا ذلك بما حدث في فنزويلا.
وأشار إلى أن إيران "فقدت أسطولها البحري، وقواتها الجوية، وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية".
كما زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه أشار إلى أنه يفضّل السيطرة على جزيرة خرج، التي تُعد مركزا رئيسيا للبنية التحتية النفطية الإيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية
، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقًا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي
".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.