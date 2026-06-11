https://sarabic.ae/20260611/وزير-الخزانة-الأميركي-أي-ضرر-تلحقه-إيران-بدول-الخليج-سيدفع-ثمنه-من-أرصدتها-المجمدة--1114261364.html

وزير الخزانة الأميركي: أي ضرر تلحقه إيران بدول الخليج سيدفع ثمنه من أرصدتها المجمدة

وزير الخزانة الأميركي: أي ضرر تلحقه إيران بدول الخليج سيدفع ثمنه من أرصدتها المجمدة

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، بأن بلاده ستستخدم أموالا من الحسابات الإيرانية المجمدة لدفع تعويضات لدول الخليج عن الأضرار التي لحقت بها... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T14:31+0000

2026-06-11T14:31+0000

2026-06-11T14:31+0000

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وكتب بيسنت على حسابه بمنصة "إكس": "أي ضرر تُلحقه إيران بحلفائنا في الخليج، سيُدفع ثمنه بأموال مستخرجة من حسابات إيرانية. وأي رسوم يتم تحصيلها عبر هيئة إدارة الممر المائي في الخليج (مضيق هرمز)، سيجري تعويضها من خلال أموال مستخرجة من حساباتها". وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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