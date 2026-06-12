https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-مع-إسلام-آباد-تقترب-من-الإنجاز-الكامل-وسيتم-إعلان-تفاصيلها-لاحقا-1114297120.html

عراقجي: مذكرة التفاهم مع إسلام آباد تقترب من الإنجاز الكامل وسيتم إعلان تفاصيلها لاحقا

عراقجي: مذكرة التفاهم مع إسلام آباد تقترب من الإنجاز الكامل وسيتم إعلان تفاصيلها لاحقا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T15:11+0000

2026-06-12T15:11+0000

2026-06-12T15:11+0000

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وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الخميس، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه ألغى تنفيذ غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء أمس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.ووجّهت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربات وصفتها "بالدفاعية"، ليل أول أمس الأربعاء، إلى مواقع في إيران، وذكرت أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وذلك بعد سقوط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، الاثنين الماضي، اتهمت الولايات المتحدة، إيران بإسقاطها.بدورها، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، ووجهت ضربات إلى مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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