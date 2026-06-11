https://sarabic.ae/20260611/مكتب-نتنياهو-ترامب-بحث-مع-رئيس-الوزراء-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-تمهيدا-للمفاوضات-1114274295.html

مكتب نتنياهو: ترامب بحث مع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم مع إيران تمهيدا للمفاوضات

مكتب نتنياهو: ترامب بحث مع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم مع إيران تمهيدا للمفاوضات

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى، مساء اليوم الخميس، اتصالا مع نتنياهو، تناول مذكرة التفاهم المرتقبة مع... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T20:36+0000

2026-06-11T20:36+0000

2026-06-11T20:36+0000

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

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وأوضح في بيان له، أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، إلا أن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن أي اتفاق نهائي، عقب انتهاء المفاوضات، إزالة المواد المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.كما كشف أنه سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنه تحدث بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات المرتبطة بالاتفاق.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررَين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء".وتابع: أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبا موعد ومكان توقيعه.

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-إيران-ستتعهد-بموجب-الاتفاق-مع-أمريكا-بعدم-السعي-لامتلاك-سلاح-نووي-1114273931.html

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دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم