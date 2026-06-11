https://sarabic.ae/20260611/ترامب-إيران-ستتعهد-بموجب-الاتفاق-مع-أمريكا-بعدم-السعي-لامتلاك-سلاح-نووي-1114273931.html

ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي

ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T20:23+0000

2026-06-11T20:23+0000

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وقال ترامب للصحفيين: "إيران، وهذا هو البند الأكثر أهمية بالنسبة لي، لن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال ولن تسعى للحصول عليه".وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصلة للغاية، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصلة للغاية"، مشيرا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".وأكمل ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الحصار سيرفع فور توقيع الاتفاق: "نعم، هذا جزء من الاتفاق"، لافتا إلى أن الاتفاق قد يوقع بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التفاهمات النهائية المتعلقة بالاتفاق المقترح حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى ساريا إلى حين استكمال الاتفاق، على أن يُعلن قريباً عن موعد ومكان التوقيع.وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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