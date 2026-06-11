https://sarabic.ae/20260611/ترامب-إيران-ستتعهد-بموجب-الاتفاق-مع-أمريكا-بعدم-السعي-لامتلاك-سلاح-نووي-1114273931.html
ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب للصحفيين: "إيران، وهذا هو البند الأكثر أهمية بالنسبة لي، لن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال ولن تسعى للحصول عليه".وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصلة للغاية، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصلة للغاية"، مشيرا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".وأكمل ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الحصار سيرفع فور توقيع الاتفاق: "نعم، هذا جزء من الاتفاق"، لافتا إلى أن الاتفاق قد يوقع بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التفاهمات النهائية المتعلقة بالاتفاق المقترح حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى ساريا إلى حين استكمال الاتفاق، على أن يُعلن قريباً عن موعد ومكان التوقيع.وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260611/ترامب-يعلن-التوصل-إلى-تسوية-رائعة-مع-إيران-1114273763.html
https://sarabic.ae/20260611/أمير-قطر-وترامب-يبحثان-هاتفيا-مستجدات-الأوضاع-وجهود-خفض-التصعيد-في-المنطقة--1114273242.html
https://sarabic.ae/20260611/ترمب-يعلن-إلغاء-الضربات-المقررة-الليلة-على-إيران---عاجل-1114268072.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
20:23 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 20:37 GMT 11.06.2026)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وقال ترامب للصحفيين: "إيران، وهذا هو البند الأكثر أهمية بالنسبة لي، لن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال ولن تسعى للحصول عليه".
وأضاف: "إيران وافقت على ذلك".
وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصلة للغاية، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصلة للغاية"، مشيرا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".
وأكمل ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الحصار سيرفع فور توقيع الاتفاق: "نعم، هذا جزء من الاتفاق"، لافتا إلى أن الاتفاق قد يوقع بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.
وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التفاهمات النهائية المتعلقة بالاتفاق المقترح حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى ساريا إلى حين استكمال الاتفاق، على أن يُعلن قريباً عن موعد ومكان التوقيع.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.