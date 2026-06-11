https://sarabic.ae/20260611/أمير-قطر-وترامب-يبحثان-هاتفيا-مستجدات-الأوضاع-وجهود-خفض-التصعيد-في-المنطقة--1114273242.html
أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة
أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة
سبوتنيك عربي
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مستجدات الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T19:43+0000
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وجاء في بيان الديوان الأميري القطري، أن الرئيس ترامب أكد خلال الاتصال أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، وبدعم من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها دولة قطر.وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران، والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي.وبحسب البيان، أعرب أمير دولة قطر عن ترحيب بلاده بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التفاهمات النهائية المتعلقة بالاتفاق المقترح حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى ساريا إلى حين استكمال الاتفاق، على أن يُعلن قريباً عن موعد ومكان التوقيع.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مستجدات الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، ونتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض.
وجاء في بيان الديوان الأميري القطري، أن الرئيس ترامب أكد خلال الاتصال أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، وبدعم من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها دولة قطر.
وأشار إلى استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيداً لإعلان الترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاق.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران، والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي.
وبحسب البيان، أعرب أمير دولة قطر عن ترحيب بلاده بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلغاءه الضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.
وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التفاهمات النهائية المتعلقة بالاتفاق المقترح حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى ساريا إلى حين استكمال الاتفاق، على أن يُعلن قريباً عن موعد ومكان التوقيع.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران
، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف
الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.