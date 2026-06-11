https://sarabic.ae/20260611/مقر-خاتم-الأنبياء-إما-إتاحة-صادرات-النفط-للجميع-أو-تكون-مستحيلة-على-الجميع-1114267876.html
"مقر خاتم الأنبياء": إما إتاحة صادرات النفط للجميع أو تكون مستحيلة على الجميع
"مقر خاتم الأنبياء": إما إتاحة صادرات النفط للجميع أو تكون مستحيلة على الجميع
سبوتنيك عربي
أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني، علي عبد اللهي، أنه إما أن تكون صادرات النفط والغاز متاحة للجميع أو مستحيلة على الجميع، وذلك ردا على التهديدات... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T17:47+0000
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وقال عبد اللهي، في بيان: "في ضوء التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية، نعلن أنه إما أن تكون صادرات النفط والغاز متاحة للجميع أو ستكون مستحيلة على الجميع".وفي وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية. وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"مقر خاتم الأنبياء": إما إتاحة صادرات النفط للجميع أو تكون مستحيلة على الجميع
17:47 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 17:52 GMT 11.06.2026)
أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني، علي عبد اللهي، أنه إما أن تكون صادرات النفط والغاز متاحة للجميع أو مستحيلة على الجميع، وذلك ردا على التهديدات الأمريكية باستهداف البنى التحتية النفطية في إيران.
وقال عبد اللهي، في بيان: "في ضوء التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية، نعلن أنه إما أن تكون صادرات النفط والغاز متاحة للجميع أو ستكون مستحيلة على الجميع".
وأضاف: "نحذر من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة شن هجمات أخرى ضد إيران الباسلة، فستواجه ردا أشد من ذي قبل، وستتشعب نيران الحرب وتنتشر على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران
، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف
الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.