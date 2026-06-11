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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
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سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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https://sarabic.ae/20260611/ترامب-يعلن-التوصل-إلى-تسوية-رائعة-مع-إيران-1114273763.html
ترامب يعلن التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران
ترامب يعلن التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية،... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T19:49+0000
2026-06-11T19:49+0000
دونالد ترامب
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وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق. كما كشف أنه سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنه تحدث بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات المرتبطة بالاتفاق. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررَين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء".وتابع: أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبا موعد ومكان توقيعه.
https://sarabic.ae/20260611/أمير-قطر-وترامب-يبحثان-هاتفيا-مستجدات-الأوضاع-وجهود-خفض-التصعيد-في-المنطقة--1114273242.html
https://sarabic.ae/20260611/بعد-إلغاء-ضرب-إيران-إعلام-يكشف-ملامح-اتفاق-مبدئي-بين-واشنطن-وطهران-1114273020.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلن التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران

19:49 GMT 11.06.2026
© REUTERS Daniel Heuerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© REUTERS Daniel Heuer
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
كما كشف أنه سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنه تحدث بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات المرتبطة بالاتفاق.
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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررَين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء".
موكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق سيرينا بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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وتابع: أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبا موعد ومكان توقيعه.
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