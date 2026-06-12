https://sarabic.ae/20260612/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-من-ترامب-اتفاقا-يضمن-منع-إيران-من-النووي-1114296770.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع من ترامب اتفاقا يضمن منع إيران من "النووي"

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع من ترامب اتفاقا يضمن منع إيران من "النووي"

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقود حاليا مسارا نحو اتفاق مع إيران انطلاقا من ما وصفه بـ"المصالح... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T15:04+0000

2026-06-12T15:04+0000

2026-06-12T15:04+0000

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وأضاف أن إسرائيل وأمريكا وجّهتا ضربات قوية لإيران خلال الفترة الماضية أدت إلى تقليص قدراتها لسنوات، مشددا على أن بلاده ستواصل ضمان قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، لافتا إلى أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد وفق ذلك. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستواصل وجودها العسكري في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة، وستبقى قواتها في حالة دفاع عن الحدود والمواطنين، في ضوء ما وصفه بتهديدات الجماعات المسلحة، مشيرا إلى استمرار العمليات ضد ما أسماها "معسكرات إرهابية" في شمال الضفة الغربية، مع إمكانية توسيع نطاقها عند الحاجة.يأتي هذا بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل ستواصل منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشددًا على وجود "اتفاق كامل" بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن هذه القضية، وذلك في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران.وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إنه قاد على مدى أكثر من ثلاثة عقود ما وصفه بـ"النضال الدولي" ضد البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن هذه الجهود حالت دون حصول طهران على أسلحة نووية.وأضاف: "طالما أنني رئيس لوزراء إسرائيل، فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية"، مؤكدًا أن منع ذلك يمثل أولوية أساسية بالنسبة له ولحكومته.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر مطّلع، أمس الخميس، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران"، فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال المصدر لموقع "أكسيوس" الإخباري، إن "نتنياهو لم يتلقَّ تحذيرًا مسبقًا، وقد فوجئ تمامًا عندما نشر ترامب تصريحه الأولي بشأن الصفقة (مع إيران)".وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.ووجّهت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربات وصفتها "بالدفاعية"، ليل أول أمس الأربعاء، إلى مواقع في إيران، وذكرت أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وذلك بعد سقوط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، الاثنين الماضي، اتهمت الولايات المتحدة، إيران بإسقاطها.بدورها، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، ووجهت ضربات إلى مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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