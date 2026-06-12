https://sarabic.ae/20260612/نتنياهو-لن-أسمح-لإيران-بامتلاك-سلاح-نووي-ما-دمت-رئيسا-لوزراء-إسرائيل-1114288035.html

نتنياهو: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل

نتنياهو: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل ستواصل منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشددًا على وجود "اتفاق كامل" بينه وبين الرئيس... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T12:16+0000

2026-06-12T12:16+0000

2026-06-12T12:16+0000

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وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إنه قاد على مدى أكثر من ثلاثة عقود ما وصفه بـ"النضال الدولي" ضد البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن هذه الجهود حالت دون حصول طهران على أسلحة نووية. وأضاف: "طالما أنني رئيس لوزراء إسرائيل، فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية"، مؤكدًا أن منع ذلك يمثل أولوية أساسية بالنسبة له ولحكومته.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر مطّلع، أمس الخميس، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران"، فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال المصدر لموقع "أكسيوس" الإخباري، إن "نتنياهو لم يتلقَّ تحذيرًا مسبقًا، وقد فوجئ تمامًا عندما نشر ترامب تصريحه الأولي بشأن الصفقة (مع إيران)".وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس الخميس عبر منصة "تروث سوشال"، أنه ألغى تنفيذ غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء أمس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.بدورها، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، ووجهت ضربات إلى مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260611/مكتب-نتنياهو-ترامب-بحث-مع-رئيس-الوزراء-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-تمهيدا-للمفاوضات-1114274295.html

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-يعلن-التوصل-إلى-تسوية-رائعة-مع-إيران-1114273763.html

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