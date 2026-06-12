https://sarabic.ae/20260612/ترامب-يزعم-النصر-على-إيران-وينفي-صلة-مجموعة-السبع-1114291323.html

ترامب يزعم "النصر" على إيران وينفي صلة "مجموعة السبع"

ترامب يزعم "النصر" على إيران وينفي صلة "مجموعة السبع"

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى دعم من قادة "مجموعة السبع" في ما يتعلق بالمواجهة مع إيران، معتبرًا أن هذا... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T14:01+0000

2026-06-12T14:01+0000

2026-06-12T14:01+0000

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وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة هاتفية مقتضبة مع قناة "لا 7" الإيطالية، ردا على سؤال بشأن رسالة محتملة لقادة "مجموعة السبع" قبيل قمتهم المرتقبة. وقال: "لم نكن بحاجة إلى أي دعم... لقد انتصرنا في الحرب على إيران"، قبل أن ينهي المكالمة، مشيرًا إلى ارتباطه باجتماع مهم. وجاءت هذه التصريحات قبيل قمة "مجموعة السبع"، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري. وأدت التوترات الإقليمية التي بدأت، في 28 فبراير/ شباط 2026، عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، إلى سلسلة من المواجهات العسكرية والهجمات الانتقامية والخلافات الدبلوماسية. كما تبادلت إيران وإسرائيل الضربات في الأيام الأخيرة قبل أن تتراجعا، ما يسلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار والجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لإحياء الدبلوماسية ومنع صراع أوسع.وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الخميس، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه ألغى تنفيذ غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء أمس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.ووجّهت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربات وصفتها "بالدفاعية"، ليل أول أمس الأربعاء، إلى مواقع في إيران، وذكرت أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وذلك بعد سقوط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، الاثنين الماضي، اتهمت الولايات المتحدة، إيران بإسقاطها.بدورها، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، ووجهت ضربات إلى مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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https://sarabic.ae/20260612/تصويت-برأيك-هل-نشهد-اتفاقا-نهائيا-بين-إيران-وأمريكا-بعد-إعلان-ترامب-انتهاء-الحرب؟-1114280328.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة السبع الكبار