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تصويت... برأيك هل نشهد اتفاقا نهائيا بين إيران وأمريكا بعد إعلان ترامب "انتهاء الحرب"؟
تصويت... برأيك هل نشهد اتفاقا نهائيا بين إيران وأمريكا بعد إعلان ترامب "انتهاء الحرب"؟
سبوتنيك عربي
تزامنًا مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "انتهاء الحرب" مع إيران، تشهد الساحة السياسية تحولات متسارعة تعيد فتح ملف العلاقات... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T08:25+0000
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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "حتى الآن، لم تتخذ إيران قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق".ما رأيك... هل سنشهد اتفاقا نهائيا بين إيران وأمريكا بعد إعلان ترامب "انتهاء الحرب"؟
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لبنان, إيران, واشنطن, опросы, استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي
لبنان, إيران, واشنطن, опросы, استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي

تصويت... برأيك هل نشهد اتفاقا نهائيا بين إيران وأمريكا بعد إعلان ترامب "انتهاء الحرب"؟

08:25 GMT 12.06.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© AP Photo
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تزامنًا مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "انتهاء الحرب" مع إيران، تشهد الساحة السياسية تحولات متسارعة تعيد فتح ملف العلاقات الإيرانية الأمريكية على مصراعيه، وهذا التوجه الجديد يخلق حالة من الترقب الدبلوماسي لمعرفة ما إذا كانت هذه الكلمات تمهد لصفقة تاريخية تنهي سنوات من التوتر، أم أنها تبقى مجرد رسائل سياسية مؤقتة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "حتى الآن، لم تتخذ إيران قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق".
ما رأيك... هل سنشهد اتفاقا نهائيا بين إيران وأمريكا بعد إعلان ترامب "انتهاء الحرب"؟
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