https://sarabic.ae/20260612/الخارجية-المصرية-تدعو-لاستثمار-قرار-ترامب-بإلغاء-الضربات-على-إيران-1114298282.html

الخارجية المصرية تدعو لاستثمار قرار ترامب بإلغاء الضربات على إيران

الخارجية المصرية تدعو لاستثمار قرار ترامب بإلغاء الضربات على إيران

سبوتنيك عربي

رحبت مصر، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، داعيا إلى استثمار هذه الخطوة من أجل التوصل إلى... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T16:13+0000

2026-06-12T16:13+0000

2026-06-12T16:13+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، كما تناول مستجدات الأزمة الإيرانية.وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كذلك على رفض بلاده لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربية، مؤكدا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.

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https://sarabic.ae/20260612/ترامب-ينفي-صحة-تسريبات-الاتفاق-مع-الإيرانيين-ويستبعد-التعامل-بحسن-نية-1114293855.html

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