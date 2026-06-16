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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
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https://sarabic.ae/20260616/أمير-قطر-الاتفاق-الأمريكي-مع-إيران-إنجاز-مهم-للمنطقة-1114401409.html
أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة
أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة
سبوتنيك عربي
صرح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران تمثل خطوة مهمة وإنجازًا سيكون له أثر بالغ على المنطقة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T14:15+0000
2026-06-16T14:15+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات تميم بن حمد جاءت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة "مجموعة السبع" المنعقدة في فرنسا.وقال أمير قطر إن "اهتمام الرئيس ترامب بمنطقة الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية، وما تحقق حتى الآن يعد إنجازا في حد ذاته، رغم وجود الكثير مما ينبغي القيام به خلال المرحلة المقبلة".وشدد على أن قطر موجودة للمساعدة في هذا المسار، إلى جانب الأصدقاء والحلفاء، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.ولفت تميم بن حمد آل ثاني إلى حرص قطر على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز الشراكات الثنائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود استثمارات قطرية كبيرة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات وشركات أمريكية تعمل في بلاده.وذكر أمير قطر أن اهتمام بلاده خلال الأشهر الماضية كان منصب على أن يكون هناك صفقة أو اتفاقية بين الأطراف المعنية لوقف الحرب، وبأن إيران أمامها الكثير من الفرص المتاحة حتى تقوم بالازدهار أكثر في المستقبل، مشيرا إلى أن العالم مفتوح أمامها لمزيد من الاستثمارات.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/طهران-المفاوضات-بشأن-الاتفاق-النهائي-تبدأ-عقب-توقيع-مذكرة-تفاهم-إسلام-آباد-1114398226.html
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-إيران-وافقت-على-عدم-امتلاك-سلاح-نووي-نهائيا-1114380301.html
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قطر, إيران, العالم العربي, الأخبار
قطر, إيران, العالم العربي, الأخبار

أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة

14:15 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Evan Vucciأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران تمثل خطوة مهمة وإنجازًا سيكون له أثر بالغ على المنطقة بأكملها.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات تميم بن حمد جاءت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة "مجموعة السبع" المنعقدة في فرنسا.
وقال أمير قطر إن "اهتمام الرئيس ترامب بمنطقة الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية، وما تحقق حتى الآن يعد إنجازا في حد ذاته، رغم وجود الكثير مما ينبغي القيام به خلال المرحلة المقبلة".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
طهران: المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ عقب توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد
12:38 GMT
وشدد على أن قطر موجودة للمساعدة في هذا المسار، إلى جانب الأصدقاء والحلفاء، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
ولفت تميم بن حمد آل ثاني إلى حرص قطر على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز الشراكات الثنائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود استثمارات قطرية كبيرة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات وشركات أمريكية تعمل في بلاده.
وذكر أمير قطر أن اهتمام بلاده خلال الأشهر الماضية كان منصب على أن يكون هناك صفقة أو اتفاقية بين الأطراف المعنية لوقف الحرب، وبأن إيران أمامها الكثير من الفرص المتاحة حتى تقوم بالازدهار أكثر في المستقبل، مشيرا إلى أن العالم مفتوح أمامها لمزيد من الاستثمارات.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا
01:20 GMT
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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