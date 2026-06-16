https://sarabic.ae/20260616/عراقجي-أي-هجوم-إسرائيلي-على-لبنان-يعد-خرقا-لمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن-1114383073.html

عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن

عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن قيام إسرائيل بأي هجوم على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T07:35+0000

2026-06-16T07:35+0000

2026-06-16T08:03+0000

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وقال عراقجي: "أي هجوم عسكري تشنه إسرائيل على لبنان اعتبارًا من الآن، يُعدّ انتهاكًا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة".ووفقا له فإن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تنطلق، اليوم الجمعة، في سويسرا.وتابع: "أما المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي ستستمر 60 يومًا وتركز على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات، فتبدأ في اليوم نفسه".وأكد أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران و"حزب الله".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسراواندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260616/عراقجي-مفاوضات-جديدة-مع-أمريكا-تنطلق-في-سويسرا-الجمعة-1114381484.html

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