https://sarabic.ae/20260616/عراقجي-أي-هجوم-إسرائيلي-على-لبنان-يعد-خرقا-لمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن-1114383073.html
عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن
عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن قيام إسرائيل بأي هجوم على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T07:35+0000
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وقال عراقجي: "أي هجوم عسكري تشنه إسرائيل على لبنان اعتبارًا من الآن، يُعدّ انتهاكًا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة".ووفقا له فإن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تنطلق، اليوم الجمعة، في سويسرا.وتابع: "أما المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي ستستمر 60 يومًا وتركز على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات، فتبدأ في اليوم نفسه".وأكد أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران و"حزب الله".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسراواندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/عراقجي-مفاوضات-جديدة-مع-أمريكا-تنطلق-في-سويسرا-الجمعة-1114381484.html
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العالم, العالم العربي, إيران, روسيا, توقيع مذكرة تفاهم, أخبار حزب الله, واشنطن, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إيران, روسيا, توقيع مذكرة تفاهم, أخبار حزب الله, واشنطن, إسرائيل
عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن
07:35 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 08:03 GMT 16.06.2026)
صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن قيام إسرائيل بأي هجوم على لبنان يعد خرقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن.
وقال عراقجي: "أي هجوم عسكري تشنه إسرائيل على لبنان اعتبارًا من الآن، يُعدّ انتهاكًا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن الحرب لا تعد منتهية ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان.
ووفقا له فإن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تنطلق، اليوم الجمعة، في سويسرا.
وأوضح أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تنقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى أنجزت بالفعل وشملت إنهاء الحرب، وحل قضية مضيق "هرمز"، ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية.
وتابع: "أما المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي ستستمر 60 يومًا وتركز على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات، فتبدأ في اليوم نفسه".
وأكد أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران و"حزب الله".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري
بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.