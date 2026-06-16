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عراقجي: مفاوضات جديدة مع أمريكا تنطلق في سويسرا الجمعة
عراقجي: مفاوضات جديدة مع أمريكا تنطلق في سويسرا الجمعة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن اجتماعاً بين وفدي الجانبين سيُعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا، على أن يتم تحديد مكان الاجتماع بشكل نهائي لاحقاً. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح عراقجي، أن رئيسي الوفدين سيوقعان أولاً مذكرة التفاهم، قبل انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية، مشيراً إلى أن طهران تسعى إلى البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها وتحويلها إلى انفراجة اقتصادية ملموسة.وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن برنامج المفاوضات وآلية تنفيذ التفاهمات المرتقبة سيجري وضعهما في ضوء حالة انعدام الثقة الناجمة عن التجارب السابقة، وما شهدته من إخلال بالعهود وعدم الالتزام بالتعهدات.وأضاف عراقجي: "من الطبيعي أننا لا نُضيّع أي فرصة في السياسة الخارجية، لكننا في الوقت ذاته لا نعلّق آمالنا على أي فرصة"، في إشارة إلى نهج بلاده في التعامل مع المسار التفاوضي المرتقب.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260615/نتنياهو-سنقيم-تحالفات-مع-دول-في-المنطقة-وهناك-مواقف-لا-أتفق-فيها-مع-ترامب-1114376956.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: مفاوضات جديدة مع أمريكا تنطلق في سويسرا الجمعة
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن اجتماعاً بين وفدي الجانبين سيُعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا، على أن يتم تحديد مكان الاجتماع بشكل نهائي لاحقاً.
وأوضح عراقجي، أن رئيسي الوفدين سيوقعان أولاً مذكرة التفاهم، قبل انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية، مشيراً إلى أن طهران تسعى إلى البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها وتحويلها إلى انفراجة اقتصادية ملموسة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن برنامج المفاوضات وآلية تنفيذ التفاهمات المرتقبة سيجري وضعهما في ضوء حالة انعدام الثقة الناجمة عن التجارب السابقة، وما شهدته من إخلال بالعهود وعدم الالتزام بالتعهدات.
وأضاف عراقجي: "من الطبيعي أننا لا نُضيّع أي فرصة في السياسة الخارجية، لكننا في الوقت ذاته لا نعلّق آمالنا على أي فرصة"، في إشارة إلى نهج بلاده في التعامل مع المسار التفاوضي المرتقب.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري
بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.