https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يعلن-توقيع-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-1114373121.html
ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، لكنه لم يوضح تفاصيل كيفية إتمام ذلك. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T17:14+0000
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وقال ترامب خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع "مجموعة السبع" في فرنسا: "تم توقيع الاتفاق (مع إيران) بالكامل".وفي السياق ذاته، أكد ترامب أن نائبه جي دي فانس، سيحضر مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوم الجمعة المقبل 19 حزيران/ يونيو الجاري، مشيرا إلى أنه لا يستبعد حضوره مراسم التوقيع، وقال ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحضر مراسم توقيع الاتفاق: "حسنا، الأمر يعتمد على الظروف. جي دي (فانس) سيحضر من أجل ذلك" .وأشار فانس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وقعت إلكترونيا، يوم أمس الأحد، دون تحديد هوية الأطراف التي قامت بالتوقيع على الاتفاق، وقال: "لقد وقعنا الصفقة إلكترونيا أمس".
https://sarabic.ae/20260615/إعلام-واشنطن-وإيران-توقعان-إلكترونيا-على-مذكرة-التفاهم--1114372290.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، لكنه لم يوضح تفاصيل كيفية إتمام ذلك.
وقال ترامب خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع "مجموعة السبع" في فرنسا: "تم توقيع الاتفاق (مع إيران) بالكامل".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ برفع العقوبات عن إيران إذا التزمت طهران "بالمتطلبات"، وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "الأمر كله يتوقف على سلوك إيران. إذا التزمت بما هو متوقع منها، فسيبدأ الأمر بالتحسن".
وفي السياق ذاته، أكد ترامب أن نائبه جي دي فانس، سيحضر مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوم الجمعة المقبل 19 حزيران/ يونيو الجاري، مشيرا إلى أنه لا يستبعد حضوره مراسم التوقيع، وقال ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحضر مراسم توقيع الاتفاق: "حسنا، الأمر يعتمد على الظروف. جي دي (فانس) سيحضر من أجل ذلك" .
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل الشرق الأوسط أكثر أمانا، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها ببنود مذكرة التفاهم.
وأشار فانس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
وقعت إلكترونيا، يوم أمس الأحد، دون تحديد هوية الأطراف التي قامت بالتوقيع على الاتفاق، وقال: "لقد وقعنا الصفقة إلكترونيا أمس".