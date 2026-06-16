https://sarabic.ae/20260616/الخارجية-الإيرانية-قاليباف-يترأس-وفد-إيران-خلال-توقيع-الاتفاق-مع-واشنطن-1114390848.html

الخارجية الإيرانية: قاليباف يترأس وفد إيران خلال توقيع الاتفاق مع واشنطن

الخارجية الإيرانية: قاليباف يترأس وفد إيران خلال توقيع الاتفاق مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيشارك في مراسم توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة المقرر عقدها... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T09:32+0000

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وقال روانجي، إن المرحلة المقبلة من المفاوضات ستشهد مناقشة ملفات مرتبطة بالتخصيب ومخزون اليورانيوم الإيراني، باعتبارها من أبرز القضايا العالقة في المحادثات، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح المسؤول الإيراني، أن أحد بنود مذكرة التفاهم ينص بشكل واضح على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن الملف اللبناني يأتي في مقدمة هذه التفاهمات.وأضاف أن "أي خرق إسرائيلي للاتفاق في لبنان سيؤدي إلى تفعيل آلية محددة واردة في نص مذكرة التفاهم"، دون الكشف عن تفاصيل هذه الآلية.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260616/عراقجي-أي-هجوم-إسرائيلي-على-لبنان-يعد-خرقا-لمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن-1114383073.html

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